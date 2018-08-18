не верно. Смысл есть именно сейчас брать по максимуму, затем внести в "нулевую" декларацию - "отбеливаете" и живите себе.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 20 сер, 2019 09:55
Додано: Вів 20 сер, 2019 10:02
що хорошого? за перенаселений ПОХ і з проблемним сполученням (в години пік) з правим берегом переживаєте?
Додано: Вів 20 сер, 2019 10:12
чего все так возбудились? Может там плитка покоцаная и её меняют на целую или человек решил проводку к кондиционеру проложить между минватой и фасадом.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Вів 20 сер, 2019 10:15
Хорошого те, що з їх проектом на озерах там була б ще більша дупа, ніж і так є
Додано: Вів 20 сер, 2019 10:18
Таки все больше подтверждений, что стройки Укрбуда заморожены.
Уже никто ничего не покупает, иначе строили бы и богатели, а как примут этот закон, рынок просто умрет. Тысячи элитацентров?
Додано: Вів 20 сер, 2019 10:18
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
На днях в фоновом режиме работал ТВ, а там было бла-бла-бла с Пальчевским. Так он рассказывает, что ехал на просмотр домика ( в Канча-Заспа кажется) , так ему говорят: ты кто, бизнесмен? Не, ты там дом не купишь, денег не хватит. там покупают только чиновники и депутаты.
Если рыба с головы гниёт, то с головы её "лечить" надо
Кстати, вспомните, что года полтора-два назад хотели налог с гастарбайтеров брать..и чем всё закончилось?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Вів 20 сер, 2019 10:22
Ага, в стеклопакеты поехал аргон закачивать и под антимоскитные сетки уголки готовит. Серж, коричневое, лежит на тротуаре, выглядит и пахнет как г0вно. Что это?
Додано: Вів 20 сер, 2019 10:22
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
где же Эйрмакс, который так агитировал меня вложиться в "Кирилловский гай"?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Вів 20 сер, 2019 10:26
да, подтверждаю. В моем случае уже было официальное письмо о переносе сроков, устные рассказы ОП о возобновлении стройки с сентября и разговоры рабочих о трехмесячной задержки зп.
Стройка еле шевелится
Додано: Вів 20 сер, 2019 10:28
нужно межправительственное соглашение об избежании двойного налогообложения. Тогда с официально устроенного гастера потребуется справка от польского работодателя или местной налоговой.
Все решается
Было бы желание
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