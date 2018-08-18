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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 212
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
64
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
26
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
31
Всього голосів : 212
Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 09:55

  hxbbgaf написав:Так что, похоже, сейчас надо избавляться от недвиги. ..

не верно. Смысл есть именно сейчас брать по максимуму, затем внести в "нулевую" декларацию - "отбеливаете" и живите себе.
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 10:02

  Faceless написав:
hxbbgaf написав:Патриотика на озерах - все, признана незаконной. Туда вроде вложились несколько сот инвесторов. Эти чуваки сейчас распугают всех, инвесторы потекут рекой из страны, только на выход. Кто успеет.
И слава богу что признали. И никто никого не распугает, все прекрасно знали, куда лезли

що хорошого? за перенаселений ПОХ і з проблемним сполученням (в години пік) з правим берегом переживаєте? :roll:
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 10:12

  airmax78 написав:Там не вся красота на фото Первого поместилась:


Это реально какой-то @6анутый на всю голову.

чего все так возбудились? Может там плитка покоцаная и её меняют на целую или человек решил проводку к кондиционеру проложить между минватой и фасадом.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 10:15

  TylerTruman_ написав:
  Faceless написав:
hxbbgaf написав:Патриотика на озерах - все, признана незаконной. Туда вроде вложились несколько сот инвесторов. Эти чуваки сейчас распугают всех, инвесторы потекут рекой из страны, только на выход. Кто успеет.
И слава богу что признали. И никто никого не распугает, все прекрасно знали, куда лезли

що хорошого? за перенаселений ПОХ і з проблемним сполученням (в години пік) з правим берегом переживаєте? :roll:

Хорошого те, що з їх проектом на озерах там була б ще більша дупа, ніж і так є
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 10:18

Таки все больше подтверждений, что стройки Укрбуда заморожены.
http://forum.domik.ua/zhk-shevchenkivsk ... 4-860.html
Уже никто ничего не покупает, иначе строили бы и богатели, а как примут этот закон, рынок просто умрет. Тысячи элитацентров?
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 10:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  sequence написав:Готовьтесь, барыги! :)
Хотели жить, как в Европе - а в Европе (да и вообще в любой цивилизованной стране) налоги платят ффсе

На днях в фоновом режиме работал ТВ, а там было бла-бла-бла с Пальчевским. Так он рассказывает, что ехал на просмотр домика ( в Канча-Заспа кажется) , так ему говорят: ты кто, бизнесмен? Не, ты там дом не купишь, денег не хватит. там покупают только чиновники и депутаты.
Если рыба с головы гниёт, то с головы её "лечить" надо

Кстати, вспомните, что года полтора-два назад хотели налог с гастарбайтеров брать..и чем всё закончилось?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 10:22

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:Там не вся красота на фото Первого поместилась:
Это реально какой-то @6анутый на всю голову.

чего все так возбудились? Может там плитка покоцаная и её меняют на целую или человек решил проводку к кондиционеру проложить между минватой и фасадом.

Ага, в стеклопакеты поехал аргон закачивать и под антимоскитные сетки уголки готовит. Серж, коричневое, лежит на тротуаре, выглядит и пахнет как г0вно. Что это?
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 10:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  hxbbgaf написав:Таки все больше подтверждений, что стройки Укрбуда заморожены.

где же Эйрмакс, который так агитировал меня вложиться в "Кирилловский гай"?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 10:26

  hxbbgaf написав:Таки все больше подтверждений, что стройки Укрбуда заморожены.
http://forum.domik.ua/zhk-shevchenkivsk ... 4-860.html
Уже никто ничего не покупает, иначе строили бы и богатели, а как примут этот закон, рынок просто умрет. Тысячи элитацентров?

да, подтверждаю. В моем случае уже было официальное письмо о переносе сроков, устные рассказы ОП о возобновлении стройки с сентября и разговоры рабочих о трехмесячной задержки зп.
Стройка еле шевелится
sequence
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 10:28

  Serg-ik написав:..
Кстати, вспомните, что года полтора-два назад хотели налог с гастарбайтеров брать..и чем всё закончилось?

нужно межправительственное соглашение об избежании двойного налогообложения. Тогда с официально устроенного гастера потребуется справка от польского работодателя или местной налоговой.
Все решается
Было бы желание
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