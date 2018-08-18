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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 20 сер, 2019 10:32
Faceless написав: TylerTruman_ написав:
що хорошого? за перенаселений ПОХ і з проблемним сполученням (в години пік) з правим берегом переживаєте?
Хорошого те, що з їх проектом на озерах там була б ще більша дупа, ніж і так є
нуу, я наприклад, там не живу і не збираюся, за жителів ПОХа не переживаю, +вони не виступали проти будівництва, а дії т.з. Екопарк-Осокорки були в інтересах конкретних особистостей. Тому, імхо, погано, що раніше інвестиційно привабливу Аркаду нагнули.
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Додано: Вів 20 сер, 2019 10:35
sequence написав:
да, подтверждаю. В моем случае уже было официальное письмо о переносе сроков, устные рассказы ОП о возобновлении стройки с сентября и разговоры рабочих о трехмесячной задержки зп.
Стройка еле шевелится
Это по какому ЖК вы пишете ?
Живите своим умом!
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Додано: Вів 20 сер, 2019 10:39
TylerTruman_ написав: Faceless написав: TylerTruman_ написав:
що хорошого? за перенаселений ПОХ і з проблемним сполученням (в години пік) з правим берегом переживаєте?
Хорошого те, що з їх проектом на озерах там була б ще більша дупа, ніж і так є
нуу, я наприклад, там не живу і не збираюся, за жителів ПОХа не переживаю, +вони не виступали проти будівництва, а дії т.з. Екопарк-Осокорки були в інтересах конкретних особистостей. Тому, імхо, погано, що раніше інвестиційно привабливу Аркаду нагнули.
Кто ж аркаде мешал деньги инвесторов вкладывать в строительство. Хотели сыграть в пирамидку, не получилось.
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Додано: Вів 20 сер, 2019 10:40
Serg-ik написав: hxbbgaf написав:
Таки все больше подтверждений, что стройки Укрбуда заморожены.
где же Эйрмакс, который так агитировал меня вложиться в "Кирилловский гай"?
Там куда я вас агитировал, люди уже ремонты делают.
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Додано: Вів 20 сер, 2019 10:56
sequence написав:
да, подтверждаю. В моем случае уже было официальное письмо о переносе сроков, устные рассказы ОП о возобновлении стройки с сентября и разговоры рабочих о трехмесячной задержки зп.
Стройка еле шевелится
А Геос активно строит!
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Вів 20 сер, 2019 10:57
Serg-ik написав:
чего все так возбудились? Может там плитка покоцаная и её меняют на целую или человек решил проводку к кондиционеру проложить между минватой и фасадом.
Ага и срезал до пола внешний фасад.
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Додано: Вів 20 сер, 2019 10:59
_Mykola_ написав: Serg-ik написав:
чего все так возбудились? Может там плитка покоцаная и её меняют на целую или человек решил проводку к кондиционеру проложить между минватой и фасадом.
Ага и срезал до пола внешний фасад.
Да просто проветрить квартиру человек решил. Окна маленькие - поэтому он их вынес нах. Проветрит - и обратно поставит окна. Только уже большие.
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Додано: Вів 20 сер, 2019 11:01
_Mykola_ написав: Serg-ik написав:
чего все так возбудились? Может там плитка покоцаная и её меняют на целую или человек решил проводку к кондиционеру проложить между минватой и фасадом.
Ага и срезал до пола внешний фасад.
Думаю там балкон будет. Ну а чё, вильни люди хотят свой балкон иметь
Причем надо чиста по-пацански , метра на 3 вынести
Живите своим умом!
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Додано: Вів 20 сер, 2019 11:05
zzzzzz написав: _Mykola_ написав: Serg-ik написав:
чего все так возбудились? Может там плитка покоцаная и её меняют на целую или человек решил проводку к кондиционеру проложить между минватой и фасадом.
Ага и срезал до пола внешний фасад.
Думаю там балкон будет. Ну а чё, вильни люди хотят свой балкон иметь
Причем надо чиста по-пацански , метра на 3 вынести
Я с такими "людьми" не хотел бы даже на одной планете жить, а тут есть высокий риск, что окажешься с ними соседями по дому. Чур меня чур!
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Додано: Вів 20 сер, 2019 11:06
Оранжевый-хит сезона написав:
..
А Геос активно строит!
что я вам скажу. У меня до июня тоже все активненько было.
счастье - оно не вечное!
проблемы начали выползать уже и у Интергала, из крупных. Ковальской счета недавно блокировали. Кто следующий, просто вопрос времени
Востаннє редагувалось sequence
в Вів 20 сер, 2019 11:11, всього редагувалось 1 раз.
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