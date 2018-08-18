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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1524152515261527>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 212
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
64
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
26
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
31
Всього голосів : 212
Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 10:32

  Faceless написав:
  TylerTruman_ написав:що хорошого? за перенаселений ПОХ і з проблемним сполученням (в години пік) з правим берегом переживаєте? :roll:

Хорошого те, що з їх проектом на озерах там була б ще більша дупа, ніж і так є

нуу, я наприклад, там не живу і не збираюся, за жителів ПОХа не переживаю, +вони не виступали проти будівництва, а дії т.з. Екопарк-Осокорки були в інтересах конкретних особистостей. Тому, імхо, погано, що раніше інвестиційно привабливу Аркаду нагнули.
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 10:35

  sequence написав:
  hxbbgaf написав:Таки все больше подтверждений, что стройки Укрбуда заморожены.
http://forum.domik.ua/zhk-shevchenkivsk ... 4-860.html
Уже никто ничего не покупает, иначе строили бы и богатели, а как примут этот закон, рынок просто умрет. Тысячи элитацентров?

да, подтверждаю. В моем случае уже было официальное письмо о переносе сроков, устные рассказы ОП о возобновлении стройки с сентября и разговоры рабочих о трехмесячной задержки зп.
Стройка еле шевелится


Это по какому ЖК вы пишете ?
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 10:39

  TylerTruman_ написав:
  Faceless написав:
  TylerTruman_ написав:що хорошого? за перенаселений ПОХ і з проблемним сполученням (в години пік) з правим берегом переживаєте? :roll:

Хорошого те, що з їх проектом на озерах там була б ще більша дупа, ніж і так є

нуу, я наприклад, там не живу і не збираюся, за жителів ПОХа не переживаю, +вони не виступали проти будівництва, а дії т.з. Екопарк-Осокорки були в інтересах конкретних особистостей. Тому, імхо, погано, що раніше інвестиційно привабливу Аркаду нагнули.


Кто ж аркаде мешал деньги инвесторов вкладывать в строительство. Хотели сыграть в пирамидку, не получилось.
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 10:40

  Serg-ik написав:
  hxbbgaf написав:Таки все больше подтверждений, что стройки Укрбуда заморожены.

где же Эйрмакс, который так агитировал меня вложиться в "Кирилловский гай"?

Там куда я вас агитировал, люди уже ремонты делают.
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 10:56

  sequence написав:
  hxbbgaf написав:Таки все больше подтверждений, что стройки Укрбуда заморожены.
http://forum.domik.ua/zhk-shevchenkivsk ... 4-860.html
Уже никто ничего не покупает, иначе строили бы и богатели, а как примут этот закон, рынок просто умрет. Тысячи элитацентров?

да, подтверждаю. В моем случае уже было официальное письмо о переносе сроков, устные рассказы ОП о возобновлении стройки с сентября и разговоры рабочих о трехмесячной задержки зп.
Стройка еле шевелится

А Геос активно строит!
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 10:57

  Serg-ik написав:чего все так возбудились? Может там плитка покоцаная и её меняют на целую или человек решил проводку к кондиционеру проложить между минватой и фасадом.

Ага и срезал до пола внешний фасад. :roll:
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 10:59

  _Mykola_ написав:
  Serg-ik написав:чего все так возбудились? Может там плитка покоцаная и её меняют на целую или человек решил проводку к кондиционеру проложить между минватой и фасадом.

Ага и срезал до пола внешний фасад. :roll:

Да просто проветрить квартиру человек решил. Окна маленькие - поэтому он их вынес нах. Проветрит - и обратно поставит окна. Только уже большие.
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 11:01

  _Mykola_ написав:
  Serg-ik написав:чего все так возбудились? Может там плитка покоцаная и её меняют на целую или человек решил проводку к кондиционеру проложить между минватой и фасадом.

Ага и срезал до пола внешний фасад. :roll:

Думаю там балкон будет. Ну а чё, вильни люди хотят свой балкон иметь :mrgreen:
Причем надо чиста по-пацански , метра на 3 вынести :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 11:05

  zzzzzz написав:
  _Mykola_ написав:
  Serg-ik написав:чего все так возбудились? Может там плитка покоцаная и её меняют на целую или человек решил проводку к кондиционеру проложить между минватой и фасадом.

Ага и срезал до пола внешний фасад. :roll:

Думаю там балкон будет. Ну а чё, вильни люди хотят свой балкон иметь :mrgreen:
Причем надо чиста по-пацански , метра на 3 вынести :mrgreen:

Я с такими "людьми" не хотел бы даже на одной планете жить, а тут есть высокий риск, что окажешься с ними соседями по дому. Чур меня чур!
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 11:06

  Оранжевый-хит сезона написав:..
А Геос активно строит!

что я вам скажу. У меня до июня тоже все активненько было.
счастье - оно не вечное! :)
проблемы начали выползать уже и у Интергала, из крупных. Ковальской счета недавно блокировали. Кто следующий, просто вопрос времени
Востаннє редагувалось sequence в Вів 20 сер, 2019 11:11, всього редагувалось 1 раз.
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