так оно есть со многими странами. Дело в том, что гастрики должны декларировать , а они этого не делают
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Додано: Вів 20 сер, 2019 11:08
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
так оно есть со многими странами. Дело в том, что гастрики должны декларировать , а они этого не делают
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Вів 20 сер, 2019 11:11
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
сколько стоит "базовый" ремонт без выпендрёжа? ( без мебели, и даже без кухонной), чтоб матрас бросить на пол?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Вів 20 сер, 2019 11:23
А якби не був зелений колір, то як, вийшла би замуж?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Вів 20 сер, 2019 11:34
sequence, а что по Интергалу? Родственники рассматривают вариант вложиться.
Додано: Вів 20 сер, 2019 11:39
А ты там что, уже начинаешь плитку сбивать?)))
Что я взамуже забыла?))
Востаннє редагувалось Natt в Вів 20 сер, 2019 11:41, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 20 сер, 2019 11:40
це якщо резиденти (183 і більше днів вна неньці)
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Вів 20 сер, 2019 11:44
а плитка в чому виновата? нащо її збивать.
напр., розбите серце підлікувати
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Вів 20 сер, 2019 12:02
flyman, посмотри на мой аватар - на мне ж только из жалости жениться можно))
P.S. Недвигу перепишу на маму, так что экономический смысл теряется))
Додано: Вів 20 сер, 2019 12:20
В Голосеевском парке весело . Ночью были разборки , трое в больнице , двое с огнестрелом, один с ножевым.
А теперь самое интересное. Разборки были между "Муниципальной охраной" и какой-то частной охранной фирмой. Так пишет Полиция.
С другой же стороны КМДА пишет что разборки были между муниципалами и "подозрительными лицами в черной униформе"
ПС. Друзья написали что разборки были с охранной фирмой "Левый берег" Кличко вернулся в 90-ые ггг...видно были разборки кто будет "охранять" ломбарды,или игралку ))
Живите своим умом!
Додано: Вів 20 сер, 2019 12:28
так я ж по любві, а не через жилплощу...
в мене аватарка теж не супер....
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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