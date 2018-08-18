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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1525152615271528>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 212
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
64
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
26
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
31
Всього голосів : 212
Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 11:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  sequence написав:нужно межправительственное соглашение об избежании двойного налогообложения.

так оно есть со многими странами. Дело в том, что гастрики должны декларировать , а они этого не делают
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 11:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Там куда я вас агитировал, люди уже ремонты делают.

сколько стоит "базовый" ремонт без выпендрёжа? ( без мебели, и даже без кухонной), чтоб матрас бросить на пол?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 11:23

  Natt написав:
  _Mykola_ написав:Это зря, без порогов оно приятнее. ;)
Ну и если будет робот-пылесос, то без порогов уборка будет проще ;)

Робот-пылесос берет 2 см штурмом на ура, если что.
  airmax78 написав:А Флайман засуетился. Чувствует, что после этих фоточек рейтинг его винтажного лофта начал падать в глазах Натт.

Да я цвет плитки до сих пор не могу переварить, у меня стресс.

А якби не був зелений колір, то як, вийшла би замуж?
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 11:34

sequence, а что по Интергалу? Родственники рассматривают вариант вложиться.
Natt
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 11:39

  flyman написав:
  Natt написав:
  airmax78 написав:А Флайман засуетился. Чувствует, что после этих фоточек рейтинг его винтажного лофта начал падать в глазах Натт.

Да я цвет плитки до сих пор не могу переварить, у меня стресс.

А якби не був зелений колір, то як, вийшла би замуж?

А ты там что, уже начинаешь плитку сбивать?)))
Что я взамуже забыла?))
Востаннє редагувалось Natt в Вів 20 сер, 2019 11:41, всього редагувалось 1 раз.
Natt
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 11:40

  Serg-ik написав:
  sequence написав:нужно межправительственное соглашение об избежании двойного налогообложения.

так оно есть со многими странами. Дело в том, что гастрики должны декларировать , а они этого не делают

це якщо резиденти (183 і більше днів вна неньці)
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 11:44

  Natt написав:А ты там что, уже начинаешь плитку сбивать?)))

а плитка в чому виновата? нащо її збивать.
Что я взамуже забыла?))

напр., розбите серце підлікувати
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 12:02

flyman, посмотри на мой аватар - на мне ж только из жалости жениться можно))
P.S. Недвигу перепишу на маму, так что экономический смысл теряется))
Natt
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 12:20

В Голосеевском парке весело . Ночью были разборки , трое в больнице , двое с огнестрелом, один с ножевым.

А теперь самое интересное. Разборки были между "Муниципальной охраной" и какой-то частной охранной фирмой. Так пишет Полиция.

С другой же стороны КМДА пишет что разборки были между муниципалами и "подозрительными лицами в черной униформе" :mrgreen:

ПС. Друзья написали что разборки были с охранной фирмой "Левый берег" Кличко вернулся в 90-ые ггг...видно были разборки кто будет "охранять" ломбарды,или игралку ))



https://kyiv.npu.gov.ua/news/xuliganstv ... uPACEYmNq0
https://kyivcity.gov.ua/news/nevidomi_o ... agumenniy/
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 12:28

  Natt написав:flyman, посмотри на мой аватар - на мне ж только из жалости жениться можно))
P.S. Недвигу перепишу на маму, так что экономический смысл теряется))

так я ж по любві, а не через жилплощу...
в мене аватарка теж не супер....
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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