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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1525152615271528

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 212
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
64
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
26
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
31
Всього голосів : 212
Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 12:41

flyman ну а что?! осень скоро, пора свадеб. женись, по...побухаем))) :lol:
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 12:46

plugatyrev, а вдруг Флай тоже вискарь зажмет? Так что по поводу побухаем - это не точно.
Natt
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 12:51

  Natt написав:plugatyrev, а вдруг Флай тоже вискарь зажмет? Так что по поводу побухаем - это не точно.

єслі шо, отдам пліткой :D
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 12:53

  flyman написав:
  Natt написав:plugatyrev, а вдруг Флай тоже вискарь зажмет? Так что по поводу побухаем - это не точно.

єслі шо, отдам пліткой :D

По ходу тебе не ко мне, а к Трибеке надо)))) Идеальная пара получится.
Natt
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 12:59

  Natt написав:
  flyman написав:
  Natt написав:plugatyrev, а вдруг Флай тоже вискарь зажмет? Так что по поводу побухаем - это не точно.

єслі шо, отдам пліткой :D

По ходу тебе не ко мне, а к Трибеке надо)))) Идеальная пара получится.

в мене нема стояка Круш, так що Трібека с Мальдівами отпадає,
віскарь не зажму (якщо проспорю), не переживай
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 13:03

Флай, Натт
Та давайте уже оба решайтесь.
Я сам вискарь принесу :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 13:06

  Долярчик написав:
  Первый написав:В новобудовах санвузол здається без стяжки, тому фініш робиться на 1 см нижче від сусіднього приміщення. Порог не потрібен.

... ну от, а то ніби всі лендлорди, а якісь пороги роблять :)
... тільки, ми старались стяжку робити на 1см ВИЩЕ рівня кімнати, бо в кухні плитка + клей = ~ 1-1,2 см,
- а в кімнаті підложка "штучна" 3мм + плита ОСБ 6-8мм + поверх плити знову підложка 3мм "натуральна"(зелена) і + ламінат 8мм

Это очень не хорошо , формальдегид на ввесь срок службы обеспечен в хате... :(
Vadim V
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