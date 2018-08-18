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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 20 сер, 2019 12:46
plugatyrev, а вдруг Флай тоже вискарь зажмет? Так что по поводу побухаем - это не точно.
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Natt
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Додано: Вів 20 сер, 2019 12:51
Natt написав:plugatyrev
, а вдруг Флай тоже вискарь зажмет? Так что по поводу побухаем - это не точно.
єслі шо, отдам пліткой
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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flyman
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Додано: Вів 20 сер, 2019 12:59
Natt написав: flyman написав: Natt написав:plugatyrev
, а вдруг Флай тоже вискарь зажмет? Так что по поводу побухаем - это не точно.
єслі шо, отдам пліткой
По ходу тебе не ко мне, а к Трибеке надо)))) Идеальная пара получится.
в мене нема стояка Круш, так що Трібека с Мальдівами отпадає,
віскарь не зажму (якщо проспорю), не переживай
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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flyman
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Додано: Вів 20 сер, 2019 13:03
Флай, Натт
Та давайте уже оба решайтесь.
Я сам вискарь принесу
Живите своим умом!
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Додано: Вів 20 сер, 2019 13:06
Долярчик написав: Первый написав:
В новобудовах санвузол здається без стяжки, тому фініш робиться на 1 см нижче від сусіднього приміщення. Порог не потрібен.
... ну от, а то ніби всі лендлорди, а якісь пороги роблять
... тільки, ми старались стяжку робити на 1см ВИЩЕ рівня кімнати, бо в кухні плитка + клей = ~ 1-1,2 см,
- а в кімнаті підложка "штучна" 3мм + плита ОСБ
6-8мм + поверх плити знову підложка 3мм "натуральна"(зелена) і + ламінат 8мм
Это очень не хорошо , формальдегид на ввесь срок службы обеспечен в хате...
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