|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 20 сер, 2019 12:51
Natt написав:plugatyrev
, а вдруг Флай тоже вискарь зажмет? Так что по поводу побухаем - это не точно.
єслі шо, отдам пліткой
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 15995
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 944 раз.
- Подякували: 939 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 20 сер, 2019 12:59
Natt написав: flyman написав: Natt написав:plugatyrev
, а вдруг Флай тоже вискарь зажмет? Так что по поводу побухаем - это не точно.
єслі шо, отдам пліткой
По ходу тебе не ко мне, а к Трибеке надо)))) Идеальная пара получится.
в мене нема стояка Круш, так що Трібека с Мальдівами отпадає,
віскарь не зажму (якщо проспорю), не переживай
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 15995
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 944 раз.
- Подякували: 939 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 20 сер, 2019 13:03
Флай, Натт
Та давайте уже оба решайтесь.
Я сам вискарь принесу
Живите своим умом!
-
zzzzzz
-
1
-
- Повідомлень: 34754
- З нами з: 03.10.11
- Подякував: 3383 раз.
- Подякували: 7200 раз.
-
- Профіль
-
29
6
2
Додано: Вів 20 сер, 2019 13:06
Долярчик написав: Первый написав:
В новобудовах санвузол здається без стяжки, тому фініш робиться на 1 см нижче від сусіднього приміщення. Порог не потрібен.
... ну от, а то ніби всі лендлорди, а якісь пороги роблять
... тільки, ми старались стяжку робити на 1см ВИЩЕ рівня кімнати, бо в кухні плитка + клей = ~ 1-1,2 см,
- а в кімнаті підложка "штучна" 3мм + плита ОСБ
6-8мм + поверх плити знову підложка 3мм "натуральна"(зелена) і + ламінат 8мм
Это очень не хорошо , формальдегид на ввесь срок службы обеспечен в хате...
-
Vadim V
-
-
- Повідомлень: 1853
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 444 раз.
- Подякували: 324 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 20 сер, 2019 13:15
Vadim V написав: Долярчик написав: Первый написав:
В новобудовах санвузол здається без стяжки, тому фініш робиться на 1 см нижче від сусіднього приміщення. Порог не потрібен.
... ну от, а то ніби всі лендлорди, а якісь пороги роблять
... тільки, ми старались стяжку робити на 1см ВИЩЕ рівня кімнати, бо в кухні плитка + клей = ~ 1-1,2 см,
- а в кімнаті підложка "штучна" 3мм + плита ОСБ
6-8мм + поверх плити знову підложка 3мм "натуральна"(зелена) і + ламінат 8мм
Это очень не хорошо , формальдегид на ввесь срок службы обеспечен в хате...
Меньше будет мучиться в этой конуре, все правильно сделаь
главное оружие рашистов - ложь
-
trololo
-
-
- Повідомлень: 4126
- З нами з: 16.10.14
- Подякував: 1953 раз.
- Подякували: 1077 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 20 сер, 2019 13:26
Vadim V написав:
Это очень не хорошо , формальдегид на ввесь срок службы обеспечен в хате...
Тут вопрос спорный, если трещин не будет в плитке.затирке то она будет неплохим барьером.
И, вопрос, а кто-то вообще для себя делает ПОЛНОЕ кромкование в мебели?
Т.е. не только видимых срезов, а вообще все резы, даже те которые прикручиваются встык?
-
_Mykola_
-
-
- Повідомлень: 3468
- З нами з: 09.02.09
- Подякував: 508 раз.
- Подякували: 405 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 20 сер, 2019 13:28
sequence написав: hxbbgaf написав:
Так что, похоже, сейчас надо избавляться от недвиги. ..
не верно. Смысл есть именно сейчас брать по максимуму, затем внести в "нулевую" декларацию - "отбеливаете" и живите себе.
Хорошая идея: предложить пересичному заплатить налог за то, что и так было, возможно, легально заработано его горбом за десятилетия. Это в стране, где премущество составляют косвенные налоги, а не прямые, т.е. любой, кто живет, так или иначе платит бОльшую часть налогов. Не взлетит идея, как и во многих странах. Молдова вон 3% просила и то широкие массы любимое государство просто послали. И у нас пошлют.
-
Mazay256
-
-
- Повідомлень: 432
- З нами з: 15.06.16
- Подякував: 110 раз.
- Подякували: 83 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 20 сер, 2019 13:41
_Mykola_ написав: Vadim V написав:
Это очень не хорошо , формальдегид на ввесь срок службы обеспечен в хате...
Тут вопрос спорный, если трещин не будет в плитке.затирке
то она будет неплохим барьером.
И, вопрос, а кто-то вообще для себя делает ПОЛНОЕ кромкование в мебели?
Т.е. не только видимых срезов, а вообще все резы, даже те которые прикручиваются встык?
Так там под ламинат.
И ОСБ ярче пахнет чем ДСП в мебели.
Востаннє редагувалось Vadim V
в Вів 20 сер, 2019 13:43, всього редагувалось 1 раз.
-
Vadim V
-
-
- Повідомлень: 1853
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 444 раз.
- Подякували: 324 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 20 сер, 2019 13:42
sequence написав:
что я вам скажу. У меня до июня тоже все активненько было.
счастье - оно не вечное!
проблемы начали выползать уже и у Интергала, из крупных. Ковальской счета недавно блокировали. Кто следующий, просто вопрос времени
Аркада, УкрБуд, Фундамент, теперь и эти... Мне не понятно, если рисуют рост ВВП, то спрос должен расти опережающими темпами. Почему же строительство сыпется?
-
Mazay256
-
-
- Повідомлень: 432
- З нами з: 15.06.16
- Подякував: 110 раз.
- Подякували: 83 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|15772
|2517491
|
|
|8
|7007
|
|
|455
|182697
|
|