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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1527152815291530>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 212
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
64
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
26
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
31
Всього голосів : 212
Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 13:44

  Mazay256 написав:
  sequence написав: что я вам скажу. У меня до июня тоже все активненько было.
счастье - оно не вечное! :)
проблемы начали выползать уже и у Интергала, из крупных. Ковальской счета недавно блокировали. Кто следующий, просто вопрос времени


Аркада, УкрБуд, Фундамент, теперь и эти... Мне не понятно, если рисуют рост ВВП, то спрос должен расти опережающими темпами. Почему же строительство сыпется?

Ответ на вопрос в самом вопросе )
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 13:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Паникеры. Просто строители устали строить рекордными темпами. Отдохнут немного и дальше продолжат.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 14:02

  Vadim V написав:Так там под ламинат.
И ОСБ ярче пахнет чем ДСП в мебели.

Хм, точно, тогда таки да, еще и ламинат от себя еще добавит "полезных" веществ.
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 14:06

  Vadim V написав:
  Долярчик написав:
  Первый написав:В новобудовах санвузол здається без стяжки, тому фініш робиться на 1 см нижче від сусіднього приміщення. Порог не потрібен.

... ну от, а то ніби всі лендлорди, а якісь пороги роблять :)
... тільки, ми старались стяжку робити на 1см ВИЩЕ рівня кімнати, бо в кухні плитка + клей = ~ 1-1,2 см,
- а в кімнаті підложка "штучна" 3мм + плита ОСБ 6-8мм + поверх плити знову підложка 3мм "натуральна"(зелена) і + ламінат 8мм

Это очень не хорошо , формальдегид на ввесь срок службы обеспечен в хате... :(

При производстве плит ОСП используются клея MDI на основе изоционатов(полиуретаны). Такие плиты импортного пр-ва не источают фенолы и формальдегиды, кроме естественного фона.
sequence
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 14:07

По ходу тебе не ко мне, а к Трибеке надо)))) Идеальная пара получится.[/quote]
в мене нема стояка Круш, так що Трібека с Мальдівами отпадає,
віскарь не зажму (якщо проспорю), не переживай[/quote]


флай, аби він взагалі був ;)
Востаннє редагувалось plugatyrev в Вів 20 сер, 2019 14:30, всього редагувалось 1 раз.
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 14:08

  Natt написав:sequence, а что по Интергалу? ..

гуглите Выставочный + Академ-квартал
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 14:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Просто строители устали строить рекордными темпами.

рекорд усталости-у строителей Укрбуда. По 4 года дома строят. Очень устали.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 14:15

  sequence написав: При производстве плит ОСП используются клея MDI на основе изоционатов(полиуретаны). Такие плиты импортного пр-ва не источают фенолы и формальдегиды, кроме естественного фона.

А чего ж они так воняют? Если не фенол, то другое что-то сильно инфильтруют.
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 14:17

sequence, спасибо за наводку, Академ-квартал как раз и рассматривали. А я особо не вмешивалась. Да и ну его, родственникам что-то советовать. В случае чего советчик всю жизнь потом будет виноват.
Natt
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 14:20

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:Просто строители устали строить рекордными темпами.

рекорд усталости-у строителей Укрбуда. По 4 года дома строят. Очень устали.

Серж, они за последние 5 лет построили туеву кучу домов - небольшой город. А вы бы не устали после такого?
airmax78
 
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