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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 20 сер, 2019 13:44
Mazay256 написав: sequence написав:
что я вам скажу. У меня до июня тоже все активненько было.
счастье - оно не вечное!
проблемы начали выползать уже и у Интергала, из крупных. Ковальской счета недавно блокировали. Кто следующий, просто вопрос времени
Аркада, УкрБуд, Фундамент, теперь и эти... Мне не понятно, если рисуют рост ВВП
, то спрос должен расти опережающими темпами. Почему же строительство сыпется?
Ответ на вопрос в самом вопросе )
Живите своим умом!
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Додано: Вів 20 сер, 2019 13:55
Паникеры. Просто строители устали строить рекордными темпами. Отдохнут немного и дальше продолжат.
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Додано: Вів 20 сер, 2019 14:02
Vadim V написав:
Так там под ламинат.
И ОСБ ярче пахнет чем ДСП в мебели.
Хм, точно, тогда таки да, еще и ламинат от себя еще добавит "полезных" веществ.
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Додано: Вів 20 сер, 2019 14:06
Vadim V написав: Долярчик написав: Первый написав:
В новобудовах санвузол здається без стяжки, тому фініш робиться на 1 см нижче від сусіднього приміщення. Порог не потрібен.
... ну от, а то ніби всі лендлорди, а якісь пороги роблять
... тільки, ми старались стяжку робити на 1см ВИЩЕ рівня кімнати, бо в кухні плитка + клей = ~ 1-1,2 см,
- а в кімнаті підложка "штучна" 3мм + плита ОСБ
6-8мм + поверх плити знову підложка 3мм "натуральна"(зелена) і + ламінат 8мм
Это очень не хорошо , формальдегид на ввесь срок службы обеспечен в хате...
При производстве плит ОСП используются клея MDI на основе изоционатов(полиуретаны). Такие плиты импортного
пр-ва не источают фенолы и формальдегиды, кроме естественного фона.
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sequence
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Додано: Вів 20 сер, 2019 14:07
По ходу тебе не ко мне, а к Трибеке надо)))) Идеальная пара получится.[/quote]
в мене нема стояка Круш, так що Трібека с Мальдівами отпадає,
віскарь не зажму (якщо проспорю), не переживай[/quote]
флай, аби він взагалі був
Востаннє редагувалось plugatyrev
в Вів 20 сер, 2019 14:30, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 20 сер, 2019 14:08
Natt написав:sequence
, а что по Интергалу? ..
гуглите Выставочный + Академ-квартал
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Додано: Вів 20 сер, 2019 14:09
airmax78 написав:
Просто строители устали строить рекордными темпами.
рекорд усталости-у строителей Укрбуда. По 4 года дома строят. Очень устали.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Додано: Вів 20 сер, 2019 14:15
sequence написав:
При производстве плит ОСП используются клея MDI на основе изоционатов(полиуретаны). Такие плиты импортного
пр-ва не источают фенолы и формальдегиды, кроме естественного фона.
А чего ж они так воняют? Если не фенол, то другое что-то сильно инфильтруют.
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Додано: Вів 20 сер, 2019 14:17
sequence, спасибо за наводку, Академ-квартал как раз и рассматривали. А я особо не вмешивалась. Да и ну его, родственникам что-то советовать. В случае чего советчик всю жизнь потом будет виноват.
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Додано: Вів 20 сер, 2019 14:20
Serg-ik написав: airmax78 написав:
Просто строители устали строить рекордными темпами.
рекорд усталости-у строителей Укрбуда. По 4 года дома строят. Очень устали.
Серж, они за последние 5 лет построили туеву кучу домов - небольшой город. А вы бы не устали после такого?
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airmax78
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