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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 20 сер, 2019 14:20
_Mykola_ написав: sequence написав:
При производстве плит ОСП используются клея MDI на основе изоционатов(полиуретаны). Такие плиты импортного
пр-ва не источают фенолы и формальдегиды, кроме естественного фона.
А чего ж они так воняют? Если не фенол, то другое что-то сильно инфильтруют.
внимательно читайте - импортного ОСП!
Наш единственный завод (скоро будет два) производит ОСП по смешанной удешевленной технологии - в середина пирожка ДСП с формальдегидами, верхний/нижний слоя ориентированной стружки скреплены на MDI для влагостойкости. Такие плиты воняют. Отечественные плиты делаются в толщинах >=10мм, тонких не делают.
В процессе кристаллизации изоционатов выделяется толуол, но до потребителя это не доходит
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Додано: Вів 20 сер, 2019 14:48
sequence написав:
внимательно читайте - импортного ОСП!
Наш единственный завод (скоро будет два) производит ОСП по смешанной удешевленной технологии - в середина пирожка ДСП с формальдегидами, верхний/нижний слоя ориентированной стружки скреплены на MDI для влагостойкости. Такие плиты воняют. Отечественные плиты делаются в толщинах >=10мм, тонких не делают.
В процессе кристаллизации изоционатов выделяется толуол, но до потребителя это не доходит
"Импортный" бывает разным, если можно примеры нормальных производителей...
Ну и вишенка на тортик, один и тот же производитель может производить один и тот же товар разного качества и состава для разных стран...
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Додано: Вів 20 сер, 2019 14:48
Востаннє редагувалось flyman
в Вів 20 сер, 2019 15:07, всього редагувалось 1 раз.
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: Вів 20 сер, 2019 15:00
_Mykola_ написав:
..
"Импортный" бывает разным, если можно примеры нормальных производителей...
Ну и вишенка на тортик, один и тот же производитель может производить один и тот же товар разного качества и состава для разных стран...
Например, Эггер. В шоурумах этих товарищей пол/стены/потолок сделаны из необлицованного ОСП - и ниче, персонал выжил. Кроноспан, пока не открыл завод на Украине и импортирует из Румынии, по эмиссии норм, по плотности хуже Эггера.
как-то так
ЗЫ технологический процесс непрерывных линий ContiRoll, в отличие от тактовых прессов не позволяет менять рецептуру разным потребителям - это очень дорого. То есть никаких вам вишенок не будет
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sequence
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Додано: Вів 20 сер, 2019 15:29
iva64 написав:
..
А Нивки-парк? Уже чотири роки комплекс будують, а жоден будинок в експлуатацію не зданий. На форумах вже серйозно обговорюють перекриття проспекту Перемоги - а що робити?
вам виднее, но при просмотре последних страниц форума на домике обсуждаются детали ремонта/охраны и т.д.
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sequence
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Додано: Вів 20 сер, 2019 15:30
sequence
Подскажите, тогда, плиз какое ДСП сейчас норм? Еггер, Савиола, АГТ?
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Додано: Вів 20 сер, 2019 15:34
iva64 написав: sequence написав: Natt написав:sequence
, а что по Интергалу? ..
гуглите Выставочный + Академ-квартал
А Нивки-парк? Уже чотири роки комплекс будують, а жоден будинок в експлуатацію не зданий. На форумах вже серйозно обговорюють перекриття проспекту Перемоги - а що робити?
це результати голосування за Зе,
тепер тре чекати, коли розберуться на верхах...
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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flyman
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Додано: Вів 20 сер, 2019 15:35
https://news.finance.ua/ua/news/-/454787/kmda-vyznala-nezakonnymy-15-budivnytstv-u-kyyevi
Комісія при КМДА визнала повністю незаконними 15 об’єктів будівництва з подальшим скасуванням дозволів. Зокрема, ініційовано шість кримінальних проваджень.
Повністю нелегальними визнано такі житлові комплекси: «38 перлина» на вулиці Жилянській, 68, «Патріотика на озерах» на Осокорках, «Марсель» на вулиці Нижньоюрківській, «Виставковий» на Героїв Оборони, 8, «Академ-Квартал» на вулиці Приладній, 10, «ПаркЛенд» на вулиці Практичній, 2, Forest Avenue на вулиці Лісовій, 78.
Також щодо семи об’єктів було скасовано дозвільні документи до усунення недоліків. Зокрема, йдеться про будівництво багатоповерхівки у парі метрів від школи у Платонівському провулку в Солом’янському районі. Так само зупинено будівництво ЖК «Поділ Гранд Вінтаж».
Щодо чотирьох – «надано проміжні пропозиції з метою зняття соціальної напруги». Серед таких –ЖК «Турбійон» у Протасовому яру, будівництву якого чинять супротив активістські групи та громада.
Загалом комісія перевірки інформації щодо об’єктів будівництва розглянула 86 об’єктів.
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