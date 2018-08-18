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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1528152915301531>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 212
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
64
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
26
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
31
Всього голосів : 212
Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 14:20

  _Mykola_ написав:
  sequence написав: При производстве плит ОСП используются клея MDI на основе изоционатов(полиуретаны). Такие плиты импортного пр-ва не источают фенолы и формальдегиды, кроме естественного фона.

А чего ж они так воняют? Если не фенол, то другое что-то сильно инфильтруют.

внимательно читайте - импортного ОСП!
Наш единственный завод (скоро будет два) производит ОСП по смешанной удешевленной технологии - в середина пирожка ДСП с формальдегидами, верхний/нижний слоя ориентированной стружки скреплены на MDI для влагостойкости. Такие плиты воняют. Отечественные плиты делаются в толщинах >=10мм, тонких не делают.
В процессе кристаллизации изоционатов выделяется толуол, но до потребителя это не доходит
sequence
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 14:48

  sequence написав: внимательно читайте - импортного ОСП!
Наш единственный завод (скоро будет два) производит ОСП по смешанной удешевленной технологии - в середина пирожка ДСП с формальдегидами, верхний/нижний слоя ориентированной стружки скреплены на MDI для влагостойкости. Такие плиты воняют. Отечественные плиты делаются в толщинах >=10мм, тонких не делают.
В процессе кристаллизации изоционатов выделяется толуол, но до потребителя это не доходит

"Импортный" бывает разным, если можно примеры нормальных производителей...
Ну и вишенка на тортик, один и тот же производитель может производить один и тот же товар разного качества и состава для разных стран... :evil:
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 14:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

побуду Васєнькою - свідком дорожая, сьогодні Гайсин
https://dom.ria.com/ru/realty-prodaja-kvartira-gayvoron-gayvoron-gayvoronska-13600385.html
Востаннє редагувалось flyman в Вів 20 сер, 2019 15:07, всього редагувалось 1 раз.
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 15:00

  _Mykola_ написав:..
"Импортный" бывает разным, если можно примеры нормальных производителей...
Ну и вишенка на тортик, один и тот же производитель может производить один и тот же товар разного качества и состава для разных стран... :evil:

Например, Эггер. В шоурумах этих товарищей пол/стены/потолок сделаны из необлицованного ОСП - и ниче, персонал выжил. Кроноспан, пока не открыл завод на Украине и импортирует из Румынии, по эмиссии норм, по плотности хуже Эггера.
как-то так
ЗЫ технологический процесс непрерывных линий ContiRoll, в отличие от тактовых прессов не позволяет менять рецептуру разным потребителям - это очень дорого. То есть никаких вам вишенок не будет
sequence
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 15:21

  sequence написав:
  Natt написав:sequence, а что по Интергалу? ..

гуглите Выставочный + Академ-квартал


А Нивки-парк? Уже чотири роки комплекс будують, а жоден будинок в експлуатацію не зданий. На форумах вже серйозно обговорюють перекриття проспекту Перемоги - а що робити? :shock:
iva64
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 15:29

  iva64 написав:..
А Нивки-парк? Уже чотири роки комплекс будують, а жоден будинок в експлуатацію не зданий. На форумах вже серйозно обговорюють перекриття проспекту Перемоги - а що робити? :shock:

вам виднее, но при просмотре последних страниц форума на домике обсуждаются детали ремонта/охраны и т.д.
sequence
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 15:30

sequence
Подскажите, тогда, плиз какое ДСП сейчас норм? Еггер, Савиола, АГТ?
shikatoki2
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 15:34

  iva64 написав:
  sequence написав:
  Natt написав:sequence, а что по Интергалу? ..

гуглите Выставочный + Академ-квартал


А Нивки-парк? Уже чотири роки комплекс будують, а жоден будинок в експлуатацію не зданий. На форумах вже серйозно обговорюють перекриття проспекту Перемоги - а що робити? :shock:

це результати голосування за Зе,
тепер тре чекати, коли розберуться на верхах...
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 15:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://news.finance.ua/ua/news/-/454787/kmda-vyznala-nezakonnymy-15-budivnytstv-u-kyyevi



Комісія при КМДА визнала повністю незаконними 15 об’єктів будівництва з подальшим скасуванням дозволів. Зокрема, ініційовано шість кримінальних проваджень.

Повністю нелегальними визнано такі житлові комплекси: «38 перлина» на вулиці Жилянській, 68, «Патріотика на озерах» на Осокорках, «Марсель» на вулиці Нижньоюрківській, «Виставковий» на Героїв Оборони, 8, «Академ-Квартал» на вулиці Приладній, 10, «ПаркЛенд» на вулиці Практичній, 2, Forest Avenue на вулиці Лісовій, 78.

Також щодо семи об’єктів було скасовано дозвільні документи до усунення недоліків. Зокрема, йдеться про будівництво багатоповерхівки у парі метрів від школи у Платонівському провулку в Солом’янському районі. Так само зупинено будівництво ЖК «Поділ Гранд Вінтаж».

Щодо чотирьох – «надано проміжні пропозиції з метою зняття соціальної напруги». Серед таких –ЖК «Турбійон» у Протасовому яру, будівництву якого чинять супротив активістські групи та громада.

Загалом комісія перевірки інформації щодо об’єктів будівництва розглянула 86 об’єктів.
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 15:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Так че будет свадьба у Флая и Natt? Билеты в Киев мне брать? :)
Понаехал
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