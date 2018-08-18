Додано: Вів 20 сер, 2019 15:51

Airmax недавно писал, что цены в Киеве сравнялись с Бухарестом, и даже обогнали их.



Волею судьбы завтра буду в Бухаресте, отпишусь о своих впечатлениях.



Сейчас остановился в Софии (Болгария). Население 1.3 млн чел.

Депресивненько.

В центре есть магазины фасадные, которые закрыты и заброшены, все обрисовано граффити. У нас в центре такого не припомню.



Новостроев очень мало, и то такие как строят у нас в Софиевской борщаге- 4-5 этажей, балкончики, мокрый фасад.



При этом за парковку на паркинге плачу 22$/в сутки, это просто площадка с сеткой рабицей и будкой, у нас такая гривен 50 бы стоила.



Цены можно погуглить - болгарский похож на русский, почти все понимаю.



Город больше похож на нашу Винницу, ну может только дороги лучше.



Удивляет что мало машин - в будние дни пробок нет, даже у обочины можно запарковаться-есть места.



Чуть от центра - и основные дома это бетонные панельки а-ля БПСки.



Короче, Киев выглядит намного живее, хз, может потому что мы еще не в ЕС и не вся молодеж уехала.



Местные жалуются на безработицу. Продукты дешевле киевских.



Короче, что плохо лендлордам- плохо и стране.



ЗЫ: снимаю только квартиры, а не отели- через аирбнб, поддерживаю местных лендлордов