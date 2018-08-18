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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1528152915301531

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 212
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
64
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
26
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
31
Всього голосів : 212
Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 15:39

  Понаехал написав:Так че будет свадьба у Флая и Natt? Билеты в Киев мне брать? :)

через Стамбул))
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 15:42

  Мизантрóп написав:
  Понаехал написав:Так че будет свадьба у Флая и Natt? Билеты в Киев мне брать? :)

через Стамбул))

В Турции акурт. Там не безопасно... я уж лучше Мау, у них распродажа билетов. :mrgreen:
Понаехал
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 15:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Airmax недавно писал, что цены в Киеве сравнялись с Бухарестом, и даже обогнали их.

Волею судьбы завтра буду в Бухаресте, отпишусь о своих впечатлениях.

Сейчас остановился в Софии (Болгария). Население 1.3 млн чел.
Депресивненько.
В центре есть магазины фасадные, которые закрыты и заброшены, все обрисовано граффити. У нас в центре такого не припомню.

Новостроев очень мало, и то такие как строят у нас в Софиевской борщаге- 4-5 этажей, балкончики, мокрый фасад.

При этом за парковку на паркинге плачу 22$/в сутки, это просто площадка с сеткой рабицей и будкой, у нас такая гривен 50 бы стоила.

Цены можно погуглить - болгарский похож на русский, почти все понимаю.

Город больше похож на нашу Винницу, ну может только дороги лучше.

Удивляет что мало машин - в будние дни пробок нет, даже у обочины можно запарковаться-есть места.

Чуть от центра - и основные дома это бетонные панельки а-ля БПСки.

Короче, Киев выглядит намного живее, хз, может потому что мы еще не в ЕС и не вся молодеж уехала.

Местные жалуются на безработицу. Продукты дешевле киевских.

Короче, что плохо лендлордам- плохо и стране.

ЗЫ: снимаю только квартиры, а не отели- через аирбнб, поддерживаю местных лендлордов
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 15:54

  shikatoki2 написав:sequence
Подскажите, тогда, плиз какое ДСП сейчас норм? Еггер, Савиола, АГТ?

практически вся ЛамДСП, кроме продукции Черкасского ДОК, реализуемая на Украине, соответствует классу эмиссии Е1 и пригодна для использования в жилых помещениях. Результаты экспертизы Госпотребслужбы (камерные тесты) сделанные, в том числе по вышеуказанной продукции, позволяют говорить о пригодности данной продукции для производства мебели по стандарту EN 717-1 по граничным нормам эмиссии формальдегида.
Нормы этого евростандарта (0,124 мг/м3) в 40 раз меньше норм, указанных в указе МОЗ Украины № 1139 от 29.12.2012 (0,003 мг/м3), при схожей методике.
Перевожу на русский - ни одно изделие из корпусной мебели из ЛДСП не "пройдет" камерный тест по украинскому закону.
Вот такие мы "европейцы"
sequence
 
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