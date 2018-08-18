через Стамбул))
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 20 сер, 2019 15:39
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Додано: Вів 20 сер, 2019 15:42
Додано: Вів 20 сер, 2019 15:51
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Airmax недавно писал, что цены в Киеве сравнялись с Бухарестом, и даже обогнали их.
Волею судьбы завтра буду в Бухаресте, отпишусь о своих впечатлениях.
Сейчас остановился в Софии (Болгария). Население 1.3 млн чел.
Депресивненько.
В центре есть магазины фасадные, которые закрыты и заброшены, все обрисовано граффити. У нас в центре такого не припомню.
Новостроев очень мало, и то такие как строят у нас в Софиевской борщаге- 4-5 этажей, балкончики, мокрый фасад.
При этом за парковку на паркинге плачу 22$/в сутки, это просто площадка с сеткой рабицей и будкой, у нас такая гривен 50 бы стоила.
Цены можно погуглить - болгарский похож на русский, почти все понимаю.
Город больше похож на нашу Винницу, ну может только дороги лучше.
Удивляет что мало машин - в будние дни пробок нет, даже у обочины можно запарковаться-есть места.
Чуть от центра - и основные дома это бетонные панельки а-ля БПСки.
Короче, Киев выглядит намного живее, хз, может потому что мы еще не в ЕС и не вся молодеж уехала.
Местные жалуются на безработицу. Продукты дешевле киевских.
Короче, что плохо лендлордам- плохо и стране.
ЗЫ: снимаю только квартиры, а не отели- через аирбнб, поддерживаю местных лендлордов
Додано: Вів 20 сер, 2019 15:54
практически вся ЛамДСП, кроме продукции Черкасского ДОК, реализуемая на Украине, соответствует классу эмиссии Е1 и пригодна для использования в жилых помещениях. Результаты экспертизы Госпотребслужбы (камерные тесты) сделанные, в том числе по вышеуказанной продукции, позволяют говорить о пригодности данной продукции для производства мебели по стандарту EN 717-1 по граничным нормам эмиссии формальдегида.
Нормы этого евростандарта (0,124 мг/м3) в 40 раз меньше норм, указанных в указе МОЗ Украины № 1139 от 29.12.2012 (0,003 мг/м3), при схожей методике.
Перевожу на русский - ни одно изделие из корпусной мебели из ЛДСП не "пройдет" камерный тест по украинскому закону.
Вот такие мы "европейцы"
|