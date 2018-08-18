через Стамбул))
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 20 сер, 2019 15:39
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Додано: Вів 20 сер, 2019 15:42
Додано: Вів 20 сер, 2019 15:51
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Airmax недавно писал, что цены в Киеве сравнялись с Бухарестом, и даже обогнали их.
Волею судьбы завтра буду в Бухаресте, отпишусь о своих впечатлениях.
Сейчас остановился в Софии (Болгария). Население 1.3 млн чел.
Депресивненько.
В центре есть магазины фасадные, которые закрыты и заброшены, все обрисовано граффити. У нас в центре такого не припомню.
Новостроев очень мало, и то такие как строят у нас в Софиевской борщаге- 4-5 этажей, балкончики, мокрый фасад.
При этом за парковку на паркинге плачу 22$/в сутки, это просто площадка с сеткой рабицей и будкой, у нас такая гривен 50 бы стоила.
Цены можно погуглить - болгарский похож на русский, почти все понимаю.
Город больше похож на нашу Винницу, ну может только дороги лучше.
Удивляет что мало машин - в будние дни пробок нет, даже у обочины можно запарковаться-есть места.
Чуть от центра - и основные дома это бетонные панельки а-ля БПСки.
Короче, Киев выглядит намного живее, хз, может потому что мы еще не в ЕС и не вся молодеж уехала.
Местные жалуются на безработицу. Продукты дешевле киевских.
Короче, что плохо лендлордам- плохо и стране.
ЗЫ: снимаю только квартиры, а не отели- через аирбнб, поддерживаю местных лендлордов
Додано: Вів 20 сер, 2019 15:54
практически вся ЛамДСП, кроме продукции Черкасского ДОК, реализуемая на Украине, соответствует классу эмиссии Е1 и пригодна для использования в жилых помещениях.
Востаннє редагувалось sequence в Вів 20 сер, 2019 16:30, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 20 сер, 2019 17:03
Natt, так може замутим старап-крафтфаундінг: будем продавати запрошення на весілля. Котлєту Франклінів, думаєш назбираєм?
На гулянку вистачить?
А як дві? то на здачу ще один цоколь в Ірпені?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Вів 20 сер, 2019 17:06
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
За пределами Киева в Украине так же.
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Додано: Вів 20 сер, 2019 17:19
Может, то район типа Соф.Борщаговки или чего-то подобного? ) Я бывал практически во всех городах Болгарии из первой 20-ки, в Софию там прутся больше, чем у нас в Киев, София живой город. Вот глубинка часто абсолютно депрессивная, ещё хуже нашей. Страна не богатая, ну и населения мало, в шесть раз меньше нашего.
Додано: Вів 20 сер, 2019 17:26
Щодо схожості болгарської і російської мов нічого дивного, адже обидві мають спільне походження від солуньського діалекту стародавньомакедонської мови, друга назва якої у православних віруючих - церковно-слов"янська (вона ж ще для московітів староболгарська). Саме тим діалектом греки з міста Солунь Кирило і Мефодій переклали Біблію з грецької мови на слов"янську (македонську). У книжному вигляді ця мова прийшла до Києва, столиці русинів, які тоді у побуті і до нині послуговуються власною руською мовою (від 19-го століття офіційно має назву українська). Тодішні церковники здійснювали службу і писали книжки саме привнесеною церковною мовою, відповідно це робили і державні писарі. Руські князі колонізували на північному сході угро-фінські території, збудували поселення, фортеці, церви. У тих поселеннях офіційною мовою була церковно-слов"янська, а оскільки вона була до місцевих фінських племен привнесена з Русі і впроваджувалася Руською церквою, то і за нею закріпилася назва "руська", з часом по-церковному - "русскій язиГ". Болгари і московіти (самоназва від 18-го століття - вєлікоросси, а від 1918 року - русскіє) два народи у Східній Європі, які відмовилися від своїх рідних мов та впровадили чужинську. До речі болгари (булгари) мігрували на Балкани з Поволжжя і не є слов"янськи народом як і московіти-угро-фіни, а тюркським. Нині у Східній Європі (т.з. "слов"янському світі" існує три неслов"янських етноси - болгари, угорці і "русскіє". Усі прийшли у слов"янське середовище зі Сходу. У назві останніх - прикметник (імя прілагатєльноє), що і вказує на штучність самоназви народу.
З 12-го до 14-го серпня відвідував з дружиною Вінницю. Європа !!! Особливо вулиця Соборна і прилеглі вулички. Дороги відремонтовано, новенький міський транспорт, чистенько, багато молоді. Повітря набагато чистіше, хоча вулиці теж запружено автівками. Приємне враження загалом. Києву слід підтягнутися. Правда, масштаби різні і відповідно потреба у грошових вливаннях. Усе в Україні буде добре. Аби від колишніх "русскаязичних" колоній горя не не було.
Додано: Вів 20 сер, 2019 17:37
Может и насобираете. Будуте как семейство Кардашян.
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