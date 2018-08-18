Додано: Вів 20 сер, 2019 17:26

investorkiev написав: Airmax недавно писал, что цены в Киеве сравнялись с Бухарестом, и даже обогнали их.



Волею судьбы завтра буду в Бухаресте, отпишусь о своих впечатлениях.



Сейчас остановился в Софии (Болгария). Население 1.3 млн чел.

Депресивненько.



Цены можно погуглить - болгарский похож на русский, почти все понимаю.



Город больше похож на нашу Винницу, ну может только дороги лучше.





Короче, Киев выглядит намного живее, хз, может потому что мы еще не в ЕС и не вся молодеж уехала.

Airmax недавно писал, что цены в Киеве сравнялись с Бухарестом, и даже обогнали их.Волею судьбы завтра буду в Бухаресте, отпишусь о своих впечатлениях.Сейчас остановился в Софии (Болгария). Население 1.3 млн чел.Депресивненько.Цены можно погуглить -Короче, Киев выглядит намного живее, хз, может потому что мы еще не в ЕС и не вся молодеж уехала.

Щодо схожості болгарської і російської мов нічого дивного, адже обидві мають спільне походження від солуньського діалекту стародавньомакедонської мови, друга назва якої у православних віруючих - церковно-слов"янська (вона ж ще для московітів староболгарська). Саме тим діалектом греки з міста Солунь Кирило і Мефодій переклали Біблію з грецької мови на слов"янську (македонську). У книжному вигляді ця мова прийшла до Києва, столиці русинів, які тоді у побуті і до нині послуговуються власною руською мовою (від 19-го століття офіційно має назву українська). Тодішні церковники здійснювали службу і писали книжки саме привнесеною церковною мовою, відповідно це робили і державні писарі. Руські князі колонізували на північному сході угро-фінські території, збудували поселення, фортеці, церви. У тих поселеннях офіційною мовою була церковно-слов"янська, а оскільки вона була до місцевих фінських племен привнесена з Русі і впроваджувалася Руською церквою, то і за нею закріпилася назва "руська", з часом по-церковному - "русскій язиГ". Болгари і московіти (самоназва від 18-го століття - вєлікоросси, а від 1918 року - русскіє) два народи у Східній Європі, які відмовилися від своїх рідних мов та впровадили чужинську. До речі болгари (булгари) мігрували на Балкани з Поволжжя і не є слов"янськи народом як і московіти-угро-фіни, а тюркським. Нині у Східній Європі (т.з. "слов"янському світі" існує три неслов"янських етноси - болгари, угорці і "русскіє". Усі прийшли у слов"янське середовище зі Сходу. У назві останніх - прикметник (імя прілагатєльноє), що і вказує на штучність самоназви народу.З 12-го до 14-го серпня відвідував з дружиною Вінницю. Європа !!! Особливо вулиця Соборна і прилеглі вулички. Дороги відремонтовано, новенький міський транспорт, чистенько, багато молоді. Повітря набагато чистіше, хоча вулиці теж запружено автівками. Приємне враження загалом. Києву слід підтягнутися. Правда, масштаби різні і відповідно потреба у грошових вливаннях. Усе в Україні буде добре. Аби від колишніх "русскаязичних" колоній горя не було.