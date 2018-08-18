"Слуга народа" из Харькова победил на выборах в Раду и купил себе квартиру за 2,5 миллиона



Депутат новой Рады от партии "Слуга народа" Александр Бакумов купил квартиру в элитном 24-этажном новострое, расположенную в Печерском районе Киева. Недвижимость обошлась депутату в два с половиной миллиона гривен. Об этом говорится в декларации, которую нынешний депутат и уже бывший проректор Харьковского национального университета внутренних дел подал перед увольнением.



Квартиру Бакумов приобрел 12 августа. Стоимость приобретенной недвижимости составляет восемь годовых зарплат проректора. В Харькове у Бакумова есть дом на 200 квадратных метров, нежилые помещения и земельный участок.



По данным декларации, семья будущего нардепа владеет ценными вещами, среди которых ювелирные изделия, одежда, часы и рояль марки Gebr. Niendorf. Также в собственности Бакумовых есть автомобиль Mercedes-Benz GLE 250D 2017 года и Porsche Macan 2015 года выпуска.



Жена нардепа, Карина Бакумова (дочь заместителя главы Харьковского облсовета Владимира Скоробогача), владеет уставными взносами ООО "Юридическая компания Роял Лекс" и ООО "Слобожанский Альянс".



Сам Бакумов имел долю ООО "НПФ Днипропроект" из Кривого Рога, но продал ее в прошлом году. Свою долю предприятия он продал за 400 тысяч гривен, хотя получил от нее дивидендов на 2 миллиона гривен.