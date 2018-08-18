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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1529153015311532

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 212
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
64
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
26
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
31
Всього голосів : 212
Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 18:41

Есть надежда для киевских лендлордов :mrgreen: :mrgreen:
Достойные люди едут в Киев :mrgreen:


"Слуга народа" из Харькова победил на выборах в Раду и купил себе квартиру за 2,5 миллиона

Депутат новой Рады от партии "Слуга народа" Александр Бакумов купил квартиру в элитном 24-этажном новострое, расположенную в Печерском районе Киева. Недвижимость обошлась депутату в два с половиной миллиона гривен. Об этом говорится в декларации, которую нынешний депутат и уже бывший проректор Харьковского национального университета внутренних дел подал перед увольнением.

Квартиру Бакумов приобрел 12 августа. Стоимость приобретенной недвижимости составляет восемь годовых зарплат проректора. В Харькове у Бакумова есть дом на 200 квадратных метров, нежилые помещения и земельный участок.

По данным декларации, семья будущего нардепа владеет ценными вещами, среди которых ювелирные изделия, одежда, часы и рояль марки Gebr. Niendorf. Также в собственности Бакумовых есть автомобиль Mercedes-Benz GLE 250D 2017 года и Porsche Macan 2015 года выпуска.

Жена нардепа, Карина Бакумова (дочь заместителя главы Харьковского облсовета Владимира Скоробогача), владеет уставными взносами ООО "Юридическая компания Роял Лекс" и ООО "Слобожанский Альянс".

Сам Бакумов имел долю ООО "НПФ Днипропроект" из Кривого Рога, но продал ее в прошлом году. Свою долю предприятия он продал за 400 тысяч гривен, хотя получил от нее дивидендов на 2 миллиона гривен.


Александр Бакумов, 30 лет, проректор Харьковского национального университета внутренних дел, кандидат юридических наук, доцент . - достойна людына ))))))
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 18:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

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