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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 20 сер, 2019 18:49
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Вів 20 сер, 2019 21:03
Оранжевый-хит сезона
Уня опять накатил немеряно.
Какой доход у тебя тогда будет, если не будет понаехов ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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pesikot
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Додано: Вів 20 сер, 2019 21:11
zzzzzz написав:
Есть надежда для киевских лендлордов
Достойные люди едут в Киев
"Слуга народа" из Харькова победил на выборах в Раду и купил себе квартиру за 2,5 миллиона
Депутат новой Рады от партии "Слуга народа" Александр Бакумов купил квартиру в элитном 24-этажном новострое, расположенную в Печерском районе Киева. Недвижимость обошлась депутату в два с половиной миллиона гривен. Об этом говорится в декларации, которую нынешний депутат и уже бывший проректор Харьковского национального университета внутренних дел подал перед увольнением.
Квартиру Бакумов приобрел 12 августа. Стоимость приобретенной недвижимости составляет восемь годовых зарплат проректора. В Харькове у Бакумова есть дом на 200 квадратных метров, нежилые помещения и земельный участок.
По данным декларации, семья будущего нардепа владеет ценными вещами, среди которых ювелирные изделия, одежда, часы и рояль марки Gebr. Niendorf. Также в собственности Бакумовых есть автомобиль Mercedes-Benz GLE 250D 2017 года и Porsche Macan 2015 года выпуска.
Жена нардепа, Карина Бакумова (дочь заместителя главы Харьковского облсовета Владимира Скоробогача), владеет уставными взносами ООО "Юридическая компания Роял Лекс" и ООО "Слобожанский Альянс".
Сам Бакумов имел долю ООО "НПФ Днипропроект" из Кривого Рога, но продал ее в прошлом году. Свою долю предприятия он продал за 400 тысяч гривен, хотя получил от нее дивидендов на 2 миллиона гривен.
Александр Бакумов, 30 лет, проректор Харьковского национального университета внутренних дел, кандидат юридических наук, доцент . - достойна людына ))))))
30 лет и проректор. сильно вумный видать...
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plugatyrev
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Додано: Вів 20 сер, 2019 21:36
plugatyrev
главное удачно жениться ))
Живите своим умом!
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Додано: Вів 20 сер, 2019 21:44
Mazay256 написав: investorkiev написав:
Airmax недавно писал, что цены в Киеве сравнялись с Бухарестом, и даже обогнали их.
Волею судьбы завтра буду в Бухаресте, отпишусь о своих впечатлениях.
Сейчас остановился в Софии (Болгария). Население 1.3 млн чел.
Депресивненько.
В центре есть магазины фасадные, которые закрыты и заброшены, все обрисовано граффити. У нас в центре такого не припомню.
Новостроев очень мало, и то такие как строят у нас в Софиевской борщаге- 4-5 этажей, балкончики, мокрый фасад.
При этом за парковку на паркинге плачу 22$/в сутки, это просто площадка с сеткой рабицей и будкой, у нас такая гривен 50 бы стоила.
Цены можно погуглить - болгарский похож на русский, почти все понимаю.
Город больше похож на нашу Винницу, ну может только дороги лучше.
Удивляет что мало машин - в будние дни пробок нет, даже у обочины можно запарковаться-есть места.
Чуть от центра - и основные дома это бетонные панельки а-ля БПСки.
Короче, Киев выглядит намного живее, хз, может потому что мы еще не в ЕС и не вся молодеж уехала.
Местные жалуются на безработицу. Продукты дешевле киевских.
Короче, что плохо лендлордам- плохо и стране.
ЗЫ: снимаю только квартиры, а не отели- через аирбнб, поддерживаю местных лендлордов
Может, то район типа Соф.Борщаговки или чего-то подобного? ) Я бывал практически во всех городах Болгарии из первой 20-ки, в Софию там прутся больше, чем у нас в Киев, София живой город. Вот глубинка часто абсолютно депрессивная, ещё хуже нашей. Страна не богатая, ну и населения мало, в шесть раз меньше нашего
.
Так и площадь Болгарии приблизительно в шесть раз мешьше площади Украины.
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Додано: Вів 20 сер, 2019 21:52
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