investorkiev написав:

Airmax недавно писал, что цены в Киеве сравнялись с Бухарестом, и даже обогнали их.Волею судьбы завтра буду в Бухаресте, отпишусь о своих впечатлениях.Сейчас остановился в Софии (Болгария). Население 1.3 млн чел.Депресивненько.В центре есть магазины фасадные, которые закрыты и заброшены, все обрисовано граффити. У нас в центре такого не припомню.Новостроев очень мало, и то такие как строят у нас в Софиевской борщаге- 4-5 этажей, балкончики, мокрый фасад.При этом за парковку на паркинге плачу 22$/в сутки, это просто площадка с сеткой рабицей и будкой, у нас такая гривен 50 бы стоила.Цены можно погуглить - болгарский похож на русский, почти все понимаю.Город больше похож на нашу Винницу, ну может только дороги лучше.Удивляет что мало машин - в будние дни пробок нет, даже у обочины можно запарковаться-есть места.Чуть от центра - и основные дома это бетонные панельки а-ля БПСки.Короче, Киев выглядит намного живее, хз, может потому что мы еще не в ЕС и не вся молодеж уехала.Местные жалуются на безработицу. Продукты дешевле киевских.Короче, что плохо лендлордам- плохо и стране.ЗЫ: снимаю только квартиры, а не отели- через аирбнб, поддерживаю местных лендлордов