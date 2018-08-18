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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1529153015311532

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 212
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
64
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
26
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
31
Всього голосів : 212
Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 18:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

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Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 21:03

Оранжевый-хит сезона
Уня опять накатил немеряно.
Какой доход у тебя тогда будет, если не будет понаехов ? :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 21:11

  zzzzzz написав:Есть надежда для киевских лендлордов :mrgreen: :mrgreen:
Достойные люди едут в Киев :mrgreen:


"Слуга народа" из Харькова победил на выборах в Раду и купил себе квартиру за 2,5 миллиона

Депутат новой Рады от партии "Слуга народа" Александр Бакумов купил квартиру в элитном 24-этажном новострое, расположенную в Печерском районе Киева. Недвижимость обошлась депутату в два с половиной миллиона гривен. Об этом говорится в декларации, которую нынешний депутат и уже бывший проректор Харьковского национального университета внутренних дел подал перед увольнением.

Квартиру Бакумов приобрел 12 августа. Стоимость приобретенной недвижимости составляет восемь годовых зарплат проректора. В Харькове у Бакумова есть дом на 200 квадратных метров, нежилые помещения и земельный участок.

По данным декларации, семья будущего нардепа владеет ценными вещами, среди которых ювелирные изделия, одежда, часы и рояль марки Gebr. Niendorf. Также в собственности Бакумовых есть автомобиль Mercedes-Benz GLE 250D 2017 года и Porsche Macan 2015 года выпуска.

Жена нардепа, Карина Бакумова (дочь заместителя главы Харьковского облсовета Владимира Скоробогача), владеет уставными взносами ООО "Юридическая компания Роял Лекс" и ООО "Слобожанский Альянс".

Сам Бакумов имел долю ООО "НПФ Днипропроект" из Кривого Рога, но продал ее в прошлом году. Свою долю предприятия он продал за 400 тысяч гривен, хотя получил от нее дивидендов на 2 миллиона гривен.


Александр Бакумов, 30 лет, проректор Харьковского национального университета внутренних дел, кандидат юридических наук, доцент . - достойна людына ))))))

30 лет и проректор. сильно вумный видать...
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 21:36

plugatyrev
главное удачно жениться ))
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 21:44

  Mazay256 написав:
  investorkiev написав:Airmax недавно писал, что цены в Киеве сравнялись с Бухарестом, и даже обогнали их.

Волею судьбы завтра буду в Бухаресте, отпишусь о своих впечатлениях.

Сейчас остановился в Софии (Болгария). Население 1.3 млн чел.
Депресивненько.
В центре есть магазины фасадные, которые закрыты и заброшены, все обрисовано граффити. У нас в центре такого не припомню.

Новостроев очень мало, и то такие как строят у нас в Софиевской борщаге- 4-5 этажей, балкончики, мокрый фасад.

При этом за парковку на паркинге плачу 22$/в сутки, это просто площадка с сеткой рабицей и будкой, у нас такая гривен 50 бы стоила.

Цены можно погуглить - болгарский похож на русский, почти все понимаю.

Город больше похож на нашу Винницу, ну может только дороги лучше.

Удивляет что мало машин - в будние дни пробок нет, даже у обочины можно запарковаться-есть места.

Чуть от центра - и основные дома это бетонные панельки а-ля БПСки.

Короче, Киев выглядит намного живее, хз, может потому что мы еще не в ЕС и не вся молодеж уехала.

Местные жалуются на безработицу. Продукты дешевле киевских.

Короче, что плохо лендлордам- плохо и стране.

ЗЫ: снимаю только квартиры, а не отели- через аирбнб, поддерживаю местных лендлордов


Может, то район типа Соф.Борщаговки или чего-то подобного? ) Я бывал практически во всех городах Болгарии из первой 20-ки, в Софию там прутся больше, чем у нас в Киев, София живой город. Вот глубинка часто абсолютно депрессивная, ещё хуже нашей. Страна не богатая, ну и населения мало, в шесть раз меньше нашего.


Так и площадь Болгарии приблизительно в шесть раз мешьше площади Украины.
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 21:52

https://grad.ua/lenta-novostey/84032-vs ... stvah.html
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 23:04

  investorkiev написав:При этом за парковку на паркинге плачу 22$/в сутки, это просто площадка с сеткой рабицей и будкой, у нас такая гривен 50 бы стоила.

Что-то Вы погорячились или Вас поимели. Может 22 лева (11 Евро) и то с учетом что почасовая оплата в паркинге. Очнитесь,при зарплате 500 Евро не может стоянка стоить 600 Евро.
в игноре : Frant, всегдатупой (аваз, авам, одессянин, реам, хрясь, крестик, покатакой, почва, всемдобра, витол, мирон, мирумир, мирвам, мирнам, тыц, кивс, килс, максимыч), kalinavalera1
Richi
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 23:09

  Richi написав:
  investorkiev написав:При этом за парковку на паркинге плачу 22$/в сутки, это просто площадка с сеткой рабицей и будкой, у нас такая гривен 50 бы стоила.

Что-то Вы погорячились или Вас поимели. Может 22 лева (11 Евро) и то с учетом что почасовая оплата в паркинге. Очнитесь,при зарплате 500 Евро не может стоянка стоить 600 Евро.


Завтра скину фотку
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 23:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  investorkiev написав:болгарский похож на русский, почти все понимаю.

Только там такого не говорите. Это русский произошел от болгарского, как собственно и кириллицу придумали Кирилл и Мефодий.
А относительно безвиз - Вы даже не представляете насколько правы. В Болгарии огромная проблема с кадрами. Все у кого одна рука уехали в Европу, у кого две - в Великобританию. Начиналось, как у нас - сначала безвиз, потом ассоциация,через 8 лет (могу ошибаться) разрешение на работу. К тому времени уже все почти уехали или как минимум съездили несколько раз и ждали только официального разрешения.
Основные города которые живут - Бургас (Лукойл - нефтеперерабатывающий завод является градообразующим) и Варна (морской порт). Недвижимость в хорошем месте 1300-2000 Евро за кв. Строят мало и по единому стандарту.
в игноре : Frant, всегдатупой (аваз, авам, одессянин, реам, хрясь, крестик, покатакой, почва, всемдобра, витол, мирон, мирумир, мирвам, мирнам, тыц, кивс, килс, максимыч), kalinavalera1
Richi
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 23:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Richi написав:Кирилл и Мефодий

очень мексиканцами они уважаемы... недавно проезжал церковь католическу, которая их имя ности.
Понаехал
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