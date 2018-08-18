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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 21 сер, 2019 00:09
investorkiev написав: Richi написав: investorkiev написав:
При этом за парковку на паркинге плачу 22$/в сутки, это просто площадка с сеткой рабицей и будкой, у нас такая гривен 50 бы стоила.
Что-то Вы погорячились или Вас поимели. Может 22 лева (11 Евро) и то с учетом что почасовая оплата в паркинге. Очнитесь,при зарплате 500 Евро не может стоянка стоить 600 Евро.
Завтра скину фотку
Якщо готель 5 зірок ,це нормальна ціна.
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