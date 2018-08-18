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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1530153115321533

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 212
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
64
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
26
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
31
Всього голосів : 212
Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 00:09

  investorkiev написав:
  Richi написав:
  investorkiev написав:При этом за парковку на паркинге плачу 22$/в сутки, это просто площадка с сеткой рабицей и будкой, у нас такая гривен 50 бы стоила.

Что-то Вы погорячились или Вас поимели. Может 22 лева (11 Евро) и то с учетом что почасовая оплата в паркинге. Очнитесь,при зарплате 500 Евро не может стоянка стоить 600 Евро.


Завтра скину фотку


Якщо готель 5 зірок ,це нормальна ціна.
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  #<1 ... 1530153115321533
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