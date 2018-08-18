Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Ну, это шара.Жил почти в центре Братиславы в апартготеле , под окнами парковка была 1,5€за пол часа. Ставил на улице в метрах 300 от готеля.С 16'00до 8.00 бесплатно.В восемь с копейками забирал ехал в Вену, а вечером снова парковал.В центре Вены , метров 400от собора св.Штефана запарковаля на подземной парковке 4,9€ в час. Так как на улице все было занято.(2,1€/час)
.... так, почитавши форум.... - взяв, поздирав всі шпалери/пооббивав плитку/зірвав ламінат.... - а що, все правильно пишете: не такий колір шпалер/плитку не так підрізав/клеями з-під ламінату буду дихати..... - от я все виправив! ... буду жити так: з голими стінами і підлогою!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4