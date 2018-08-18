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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1530153115321533

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 212
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
64
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
26
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
31
Всього голосів : 212
Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 00:09

  investorkiev написав:
  Richi написав:
  investorkiev написав:При этом за парковку на паркинге плачу 22$/в сутки, это просто площадка с сеткой рабицей и будкой, у нас такая гривен 50 бы стоила.

Что-то Вы погорячились или Вас поимели. Может 22 лева (11 Евро) и то с учетом что почасовая оплата в паркинге. Очнитесь,при зарплате 500 Евро не может стоянка стоить 600 Евро.


Завтра скину фотку


Якщо готель 5 зірок ,це нормальна ціна.
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 06:14

Ну, это шара.Жил почти в центре Братиславы в апартготеле , под окнами парковка была 1,5€за пол часа. Ставил на улице в метрах 300 от готеля.С 16'00до 8.00 бесплатно.В восемь с копейками забирал ехал в Вену, а вечером снова парковал.В центре Вены , метров 400от собора св.Штефана запарковаля на подземной парковке 4,9€ в час. Так как на улице все было занято.(2,1€/час)
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 06:38

  Оранжевый-хит сезона написав:
investorkiev написав:Airmax недавно писал, что цены в Киеве сравнялись с Бухарестом, и даже обогнали их.

Волею судьбы завтра буду в Бухаресте, отпишусь о своих впечатлениях.

Сейчас остановился в Софии (Болгария). Население 1.3 млн чел.
Депресивненько.
В центре есть магазины фасадные, которые закрыты и заброшены, все обрисовано граффити. У нас в центре такого не припомню.

Новостроев очень мало, и то такие как строят у нас в Софиевской борщаге- 4-5 этажей, балкончики, мокрый фасад.

При этом за парковку на паркинге плачу 22$/в сутки, это просто площадка с сеткой рабицей и будкой, у нас такая гривен 50 бы стоила.

Цены можно погуглить - болгарский похож на русский, почти все понимаю.

Город больше похож на нашу Винницу, ну может только дороги лучше.

Удивляет что мало машин - в будние дни пробок нет, даже у обочины можно запарковаться-есть места.

Чуть от центра - и основные дома это бетонные панельки а-ля БПСки.

Короче, Киев выглядит намного живее, хз, может потому что мы еще не в ЕС и не вся молодеж уехала.

Местные жалуются на безработицу. Продукты дешевле киевских.

Короче, что плохо лендлордам- плохо и стране.

ЗЫ: снимаю только квартиры, а не отели- через аирбнб, поддерживаю местных лендлордов
За пределами Киева в Украине так же.

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Тут 2/3 публіки плюс вождь рожевоокулярників - жодного разу за останні 10 років не їздили далі кільцевої дороги і бориспільського аеропорту.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 07:02

Дякую всім!!! - от завдяки вам......

.... так, почитавши форум.... - взяв, поздирав всі шпалери/пооббивав плитку/зірвав ламінат....
- а що, все правильно пишете: не такий колір шпалер/плитку не так підрізав/клеями з-під ламінату буду дихати.....
- от я все виправив!
... буду жити так: з голими стінами і підлогою! :mrgreen:
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...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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