Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ну, это шара.Жил почти в центре Братиславы в апартготеле , под окнами парковка была 1,5€за пол часа. Ставил на улице в метрах 300 от готеля.С 16'00до 8.00 бесплатно.В восемь с копейками забирал ехал в Вену, а вечером снова парковал.В центре Вены , метров 400от собора св.Штефана запарковаля на подземной парковке 4,9€ в час. Так как на улице все было занято.(2,1€/час)
.... так, почитавши форум.... - взяв, поздирав всі шпалери/пооббивав плитку/зірвав ламінат.... - а що, все правильно пишете: не такий колір шпалер/плитку не так підрізав/клеями з-під ламінату буду дихати..... - от я все виправив! ... буду жити так: з голими стінами і підлогою!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
ihorkyiv написав:Щодо схожості болгарської і російської мов нічого дивного, адже обидві мають спільне походження від солуньського діалекту стародавньомакедонської мови, друга назва якої у православних віруючих - церковно-слов"янська (вона ж ще для московітів староболгарська). Саме тим діалектом греки з міста Солунь Кирило і Мефодій переклали Біблію з грецької мови на слов"янську (македонську). У книжному вигляді ця мова прийшла до Києва, столиці русинів, які тоді у побуті і до нині послуговуються власною руською мовою (від 19-го століття офіційно має назву українська). Тодішні церковники здійснювали службу і писали книжки саме привнесеною церковною мовою, відповідно це робили і державні писарі. Руські князі колонізували на північному сході угро-фінські території, збудували поселення, фортеці, церви. У тих поселеннях офіційною мовою була церковно-слов"янська, а оскільки вона була до місцевих фінських племен привнесена з Русі і впроваджувалася Руською церквою, то і за нею закріпилася назва "руська", з часом по-церковному - "русскій язиГ". Болгари і московіти (самоназва від 18-го століття - вєлікоросси, а від 1918 року - русскіє) два народи у Східній Європі, які відмовилися від своїх рідних мов та впровадили чужинську. До речі болгари (булгари) мігрували на Балкани з Поволжжя і не є слов"янськи народом як і московіти-угро-фіни, а тюркським. Нині у Східній Європі (т.з. "слов"янському світі" існує три неслов"янських етноси - болгари, угорці і "русскіє". Усі прийшли у слов"янське середовище зі Сходу. У назві останніх - прикметник (імя прілагатєльноє), що і вказує на штучність самоназви народу. З 12-го до 14-го серпня відвідував з дружиною Вінницю. Європа !!! Особливо вулиця Соборна і прилеглі вулички. Дороги відремонтовано, новенький міський транспорт, чистенько, багато молоді. Повітря набагато чистіше, хоча вулиці теж запружено автівками. Приємне враження загалом. Києву слід підтягнутися. Правда, масштаби різні і відповідно потреба у грошових вливаннях. Усе в Україні буде добре. Аби від колишніх "русскаязичних" колоній горя не було.
Кирилл и Мефодий по происхождению сирийцы, Сирия тогда православной была (христиане восточного обряда). Не славяне, да.