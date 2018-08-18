- а що, все правильно пишете: не такий колір шпалер/плитку не так підрізав/клеями з-під ламінату буду дихати.....
- от я все виправив!
... буду жити так: з голими стінами і підлогою!
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Додано: Сер 21 сер, 2019 07:02
Дякую всім!!! - от завдяки вам......
.... так, почитавши форум.... - взяв, поздирав всі шпалери/пооббивав плитку/зірвав ламінат....
- а що, все правильно пишете: не такий колір шпалер/плитку не так підрізав/клеями з-під ламінату буду дихати.....
- от я все виправив!
... буду жити так: з голими стінами і підлогою!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Сер 21 сер, 2019 08:44
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Що за нелюди керують болгарами? За парковку необхідно віддати всю зп. Каталізатор вирізати нізя, ТО проходить необхідно. Тому люди і тікають з країни.
Надіслано від мого нокія 8800 сидячи в ЗАЗ 969м
Всім процвітання!
Додано: Сер 21 сер, 2019 08:52
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Ну - якщо болгарський цар виявляється корупціонером ...
Додано: Сер 21 сер, 2019 08:55
в тебе фотка догори дригом
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Сер 21 сер, 2019 09:08
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
в спальне главное шторы.Бери невод иди на ставок готовь шторы
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Додано: Сер 21 сер, 2019 09:31
У нас в новострое лифт обшили на время ремонтов именно Эггером , уже более года а запах специфический досих пор и это в лифте...
п.с. а шо мешает быть двум разным линиям параллельно?
Додано: Сер 21 сер, 2019 09:41
Додано: Сер 21 сер, 2019 09:44
W
Вишенка.
В соответствии с технологией производства плит ОSВ для внутреннего и внешнего слоев чаще всего используют разные типы смол. Причем для наружного слоя используется клеевая смесь на основе меламиноформальдегидной смолы, в то время для внутреннего слоя используется мочевиноформальдегидная смола, но может применяться и фенолформальдегидная смола. Мочевиноформальдегидная смола в части хорошей адгезии с деревом и их низкой стоимости, является в настоящее время самым востребованным продуктом для деревообрабатывающей промышленности. Концентрация смол составляет от 12 до 14 % массовых от исходной композиции. Все эти смолы имеют высокую токсичность. Но если три первых вида смол при использовании в готовых плитах ДСП и OSB выделяют в воздух помещений формальдегид и метанол, которые относятся к высокотоксичным веществам и присутствуют в воздухе помещений в концентрациях, значительно превышающая предельно-допустимые концентрации среднесуточные для атмосферного воздуха и воздуха помещений (ПДКсс), то фенолформальдегидная смола выделяет ещё и фенол. В современных технологиях используется полимерный MDI, для обоих слоёв (используемый для производства монтажных пен, пенопластов, автомобильных панелей…), и в наименовании имеет приставку — ECO, Green…
МДИ является наименее опасным из общедоступных изоцианатов, но не является безопасным.[10] Очень низкое давление пара снижает его опасность во время обращения по сравнению с другими основными изоцианатами (ТДИ, ГДИ). Тем не менее, он, как и другие изоцианаты, является аллергеном и сенсибилизатором. У некоторых людей может развиваться чувствительность к изоцианатам даже при воздействии чрезвычайно малых концентраций, имеющая опасные последствия, в том числе астматические реакции. Обращение с МДИ требует строгого инженерного контроля и средств индивидуальной защиты. По сравнению с другими органическими изоцианатами, МДИ имеет относительно низкую токсичность для человека.
Додано: Сер 21 сер, 2019 10:14
Ваш поиск гугля всего-то подтверждает, что я писал ранее. Кроноспан и Эггер (импорт) делают на основе MDI, Свисскроно (Украина) - смешанная технология, только они делают не так, как в вашей статейке, а карбамидоформальдегидные смолы + MDI и воняют больше, чем импортные.
Изоционаты (полиуретаны) - эта та же хрень, из которой делают монтажную пену. После контакта с влагой, содержащейся в воздухе, изоционаты полимеризируются и ничем не воняют. Процесс длится примерно две недели. Какое-то время может пованивать растворитель - толуол, тоже очень недолго.
Непокрытые поверхности ОСП все равно рекомендуют красить или вскрывать лаком, тогда будут краски/лаки вонять фенолом
вот и ффсё
не спасетесь вы никак от химии, применяя композиционные материалы. Главное, чтобы не превышало ГДК и будэ щастя
ЗЫ вот вам фото шоурума Эггера - такие на каждом заводе
ЗЫЫ Самое главное, вы не с тем человеком пытаетесь о чем то спорить и вишенки совать. Я глубоко в теме, бывал и на производствах, и тестировал в лабораториях и бывал в зданиях (в т.ч. что на фото), сделанных почти полностью из ОСП
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