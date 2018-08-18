Додано: Сер 21 сер, 2019 09:44

sequence написав: _Mykola_ написав: ..

"Импортный" бывает разным, если можно примеры нормальных производителей...

Ну и вишенка на тортик, один и тот же производитель может производить один и тот же товар разного качества и состава для разных стран... .."Импортный" бывает разным, если можно примеры нормальных производителей...Ну и вишенка на тортик, один и тот же производитель может производить один и тот же товар разного качества и состава для разных стран...

Например, Эггер. В шоурумах этих товарищей пол/стены/потолок сделаны из необлицованного ОСП - и ниче, персонал выжил. Например, Эггер. В шоурумах этих товарищей пол/стены/потолок сделаны из необлицованного ОСП - и ниче,

Все эти смолы имеют высокую токсичность.

В современных технологиях используется полимерный MDI

является аллергеном и сенсибилизатором. У некоторых людей может развиваться чувствительность к изоцианатам даже при воздействии чрезвычайно малых концентраций, имеющая опасные последствия, в том числе астматические реакции. О

Вишенка.В соответствии с технологией производства плит ОSВ для внутреннего и внешнего слоев чаще всего используют разные типы смол. Причем для наружного слоя используется клеевая смесь на основе меламиноформальдегидной смолы, в то время для внутреннего слоя используется мочевиноформальдегидная смола, но может применяться и фенолформальдегидная смола. Мочевиноформальдегидная смола в части хорошей адгезии с деревом и их низкой стоимости, является в настоящее время самым востребованным продуктом для деревообрабатывающей промышленности. Концентрация смол составляет от 12 до 14 % массовых от исходной композиции.Но если три первых вида смол при использовании в готовых плитах ДСП и OSB выделяют в воздух помещений формальдегид и метанол, которые относятся к высокотоксичным веществам и присутствуют в воздухе помещений в концентрациях, значительно превышающая предельно-допустимые концентрации среднесуточные для атмосферного воздуха и воздуха помещений (ПДКсс), то фенолформальдегидная смола выделяет ещё и фенол., для обоих слоёв (используемый для производства монтажных пен, пенопластов, автомобильных панелей…), и в наименовании имеет приставку — ECO, Green…МДИ является наименее опасным из общедоступных изоцианатов,[10] Очень низкое давление пара снижает его опасность во время обращения по сравнению с другими основными изоцианатами (ТДИ, ГДИ). Тем не менее, он, как и другие изоцианаты,бращение с МДИ требует строгого инженерного контроля и средств индивидуальной защиты. По сравнению с другими органическими изоцианатами, МДИ имеет относительно низкую токсичность для человека.