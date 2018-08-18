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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1531153215331534

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 212
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
64
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
26
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
31
Всього голосів : 212
Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 10:47

  sequence написав:
  Vadim V написав:.. По сравнению с другими органическими изоцианатами, МДИ имеет относительно низкую токсичность для человека. :twisted:

Я глубоко в теме, бывал и на производствах, и тестировал в лабораториях и бывал в зданиях (в т.ч. что на фото), сделанных почти полностью из ОСП

У людей есть обоняние и его не обманут никакие сертэфыкаты производителей , так как они "забывают" огласить при каком воздухообмене это Гэ безвредно.
п.с. вот как бесят такие упёртые продаваны в теме. :mrgreen:
Vadim V
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 11:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Яка різниця чим травитися в зйомній квартирі?

Я прям бачу, як при перегляді хруща на дорогожичах кажуть, 10к грн за оренду трьохи? Ок, давайте сертифікати на меблі:-) шо, не відторцована? Не беру.


Надіслано від мого нокія 8800 сидячи в ЗАЗ 969м
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 11:26

  Vadim V написав:..
п.с. вот как бесят такие упёртые продаваны в теме. :mrgreen:

я не продаван
более того, я ОСП не импортирую и не продаю.
он делается теми же производителями, что поставляют мне другие товары
если у вас в носу стоит газоанализатор или какие-то части тела покрылись аллергией и вы почему-то точно знаете, что все это именно от ОСП именно фирмы "Эггер" стоящего в лифту, то возьмите кусок ОСП, отвезите в Госпотребэкспертизу на Некрасовской и отсудите у "Эггера" миллион долларов на поправку здоровья
а для меня все вышеуказанные фирмы, в первую очередь, это друзья и знакомые, директора, управляющие и собственники ответственного бизнеса.
хотите, напишу Адриану Лоингеру на "Эггер" (он ведет направление ОСП группы "Эггер"), что Вадим-В с форума Файнансе-УА нэгодуэ?
нефиг делать
sequence
 
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