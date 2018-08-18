У людей есть обоняние и его не обманут никакие сертэфыкаты производителей , так как они "забывают" огласить при каком воздухообмене это Гэ безвредно.
п.с. вот как бесят такие упёртые продаваны в теме.
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Додано: Сер 21 сер, 2019 10:47
У людей есть обоняние и его не обманут никакие сертэфыкаты производителей , так как они "забывают" огласить при каком воздухообмене это Гэ безвредно.
п.с. вот как бесят такие упёртые продаваны в теме.
Додано: Сер 21 сер, 2019 11:13
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Яка різниця чим травитися в зйомній квартирі?
Я прям бачу, як при перегляді хруща на дорогожичах кажуть, 10к грн за оренду трьохи? Ок, давайте сертифікати на меблі:-) шо, не відторцована? Не беру.
Надіслано від мого нокія 8800 сидячи в ЗАЗ 969м
Всім процвітання!
Додано: Сер 21 сер, 2019 11:26
я не продаван
более того, я ОСП не импортирую и не продаю.
он делается теми же производителями, что поставляют мне другие товары
если у вас в носу стоит газоанализатор или какие-то части тела покрылись аллергией и вы почему-то точно знаете, что все это именно от ОСП именно фирмы "Эггер" стоящего в лифту, то возьмите кусок ОСП, отвезите в Госпотребэкспертизу на Некрасовской и отсудите у "Эггера" миллион долларов на поправку здоровья
а для меня все вышеуказанные фирмы, в первую очередь, это друзья и знакомые, директора, управляющие и собственники ответственного бизнеса.
хотите, напишу Адриану Лоингеру на "Эггер" (он ведет направление ОСП группы "Эггер"), что Вадим-В с форума Файнансе-УА нэгодуэ?
нефиг делать
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