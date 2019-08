Додано: Сер 21 сер, 2019 12:19

Serg-ik написав: будущее

С 2028 по 2045 год Украина войдет в полосу высокой вероятности экономическо-демографической инверсии и появления точки бифуркации, после которой вялый рост ВВП уже не будет перекрывать динамику сокращения численности населения (потенциал наращивания производительности труда в нынешней сырьевой модели будет полностью исчерпан). Как весьма образно отметили в МВФ, в Болгарии будет негде работать, а в Украине – некому.

10 лет-это как бы не завтра. но и не далеко будущее



10лет - охереть как много. Мы за последние 10лет купили несколько квартир, поменяли несколько городов, у нас появились дети, новые увлечения и произошла туева хуча разных событий.

