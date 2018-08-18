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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1531153215331534

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 212
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
64
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
26
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
31
Всього голосів : 212
Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 10:47

  sequence написав:
  Vadim V написав:.. По сравнению с другими органическими изоцианатами, МДИ имеет относительно низкую токсичность для человека. :twisted:

Я глубоко в теме, бывал и на производствах, и тестировал в лабораториях и бывал в зданиях (в т.ч. что на фото), сделанных почти полностью из ОСП

У людей есть обоняние и его не обманут никакие сертэфыкаты производителей , так как они "забывают" огласить при каком воздухообмене это Гэ безвредно.
п.с. вот как бесят такие упёртые продаваны в теме. :mrgreen:
Vadim V
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 11:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Яка різниця чим травитися в зйомній квартирі?

Я прям бачу, як при перегляді хруща на дорогожичах кажуть, 10к грн за оренду трьохи? Ок, давайте сертифікати на меблі:-) шо, не відторцована? Не беру.


Надіслано від мого нокія 8800 сидячи в ЗАЗ 969м
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 11:26

  Vadim V написав:..
п.с. вот как бесят такие упёртые продаваны в теме. :mrgreen:

я не продаван
более того, я ОСП не импортирую и не продаю.
он делается теми же производителями, что поставляют мне другие товары
если у вас в носу стоит газоанализатор или какие-то части тела покрылись аллергией и вы почему-то точно знаете, что все это именно от ОСП именно фирмы "Эггер" стоящего в лифту, то возьмите кусок ОСП, отвезите в Госпотребэкспертизу на Некрасовской и отсудите у "Эггера" миллион долларов на поправку здоровья
а для меня все вышеуказанные фирмы, в первую очередь, это друзья и знакомые, директора, управляющие и собственники ответственного бизнеса.
хотите, напишу Адриану Лоингеру на "Эггер" (он ведет направление ОСП группы "Эггер"), что Вадим-В с форума Файнансе-УА нэгодуэ?
нефиг делать
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 12:09

будущее
С 2028 по 2045 год Украина войдет в полосу высокой вероятности экономическо-демографической инверсии и появления точки бифуркации, после которой вялый рост ВВП уже не будет перекрывать динамику сокращения численности населения (потенциал наращивания производительности труда в нынешней сырьевой модели будет полностью исчерпан). Как весьма образно отметили в МВФ, в Болгарии будет негде работать, а в Украине – некому.

10 лет-это как бы не завтра. но и не далеко
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 12:14

  Serg-ik написав:будущее
С 2028 по 2045 год Украина войдет в полосу высокой вероятности экономическо-демографической инверсии и появления точки бифуркации, после которой вялый рост ВВП уже не будет перекрывать динамику сокращения численности населения (потенциал наращивания производительности труда в нынешней сырьевой модели будет полностью исчерпан). Как весьма образно отметили в МВФ, в Болгарии будет негде работать, а в Украине – некому.

10 лет-это как бы не завтра. но и не далеко

А в реальности они (и не только они, никто) не могут дать достаточно точный прогноз и на меньший период.
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 12:19

  Serg-ik написав:будущее
С 2028 по 2045 год Украина войдет в полосу высокой вероятности экономическо-демографической инверсии и появления точки бифуркации, после которой вялый рост ВВП уже не будет перекрывать динамику сокращения численности населения (потенциал наращивания производительности труда в нынешней сырьевой модели будет полностью исчерпан). Как весьма образно отметили в МВФ, в Болгарии будет негде работать, а в Украине – некому.

10 лет-это как бы не завтра. но и не далеко


10лет - охереть как много. Мы за последние 10лет купили несколько квартир, поменяли несколько городов, у нас появились дети, новые увлечения и произошла туева хуча разных событий.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
galadriel
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 12:21

  Serg-ik написав:будущее
С 2028 по 2045 год Украина войдет в полосу в... в Болгарии будет негде работать, а в Украине – некому.

10 лет-это как бы не завтра. но и не далеко

А шо, уже индусы с пакистанцами кончились ?
es77
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 12:38

  es77 написав:
  Serg-ik написав:будущее
С 2028 по 2045 год Украина войдет в полосу в... в Болгарии будет негде работать, а в Украине – некому.

10 лет-это как бы не завтра. но и не далеко

А шо, уже индусы с пакистанцами кончились ?

Над нашими ЗП даже они смеются
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 12:59

  antey1969 написав:Над нашими ЗП даже они смеются

Да ладно.
Во первых по сравнению с ихними условиями у нас рай земной.
Из крана течет чистая вода, светят лампочки и работает центральная канализация. Палка воткнутая в землю прорастает и дает урожай.
В многих странах о таком даже не мечтают.
В вторых: ( с сарказмом ) прийде Зе -порядок наведе :mrgreen:
Если серьезно -все зависит сугубо от действий власти.
Захотят сделать выгодные условия что-бы сюда зашли мировые гиганты -производители и легкий прием импортной рабочей силы - будут стоят очереди из миллионов молодых индусов,вьетнамцев, пакистанцев и кучи других национальностей.
Если условный завод производит что-то в Польше и платит рабочим по 800 евро в месяц, что мешает держать такой-же завод в Украине и платить такие-же деньги ?
es77
 
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