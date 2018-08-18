У людей есть обоняние и его не обманут никакие сертэфыкаты производителей , так как они "забывают" огласить при каком воздухообмене это Гэ безвредно.
п.с. вот как бесят такие упёртые продаваны в теме.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 21 сер, 2019 10:47
У людей есть обоняние и его не обманут никакие сертэфыкаты производителей , так как они "забывают" огласить при каком воздухообмене это Гэ безвредно.
п.с. вот как бесят такие упёртые продаваны в теме.
Додано: Сер 21 сер, 2019 11:13
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Яка різниця чим травитися в зйомній квартирі?
Я прям бачу, як при перегляді хруща на дорогожичах кажуть, 10к грн за оренду трьохи? Ок, давайте сертифікати на меблі:-) шо, не відторцована? Не беру.
Надіслано від мого нокія 8800 сидячи в ЗАЗ 969м
Всім процвітання!
Додано: Сер 21 сер, 2019 11:26
я не продаван
более того, я ОСП не импортирую и не продаю.
он делается теми же производителями, что поставляют мне другие товары
если у вас в носу стоит газоанализатор или какие-то части тела покрылись аллергией и вы почему-то точно знаете, что все это именно от ОСП именно фирмы "Эггер" стоящего в лифту, то возьмите кусок ОСП, отвезите в Госпотребэкспертизу на Некрасовской и отсудите у "Эггера" миллион долларов на поправку здоровья
а для меня все вышеуказанные фирмы, в первую очередь, это друзья и знакомые, директора, управляющие и собственники ответственного бизнеса.
хотите, напишу Адриану Лоингеру на "Эггер" (он ведет направление ОСП группы "Эггер"), что Вадим-В с форума Файнансе-УА нэгодуэ?
нефиг делать
Додано: Сер 21 сер, 2019 12:09
будущее
10 лет-это как бы не завтра. но и не далеко
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Сер 21 сер, 2019 12:14
А в реальности они (и не только они, никто) не могут дать достаточно точный прогноз и на меньший период.
Додано: Сер 21 сер, 2019 12:19
10лет - охереть как много. Мы за последние 10лет купили несколько квартир, поменяли несколько городов, у нас появились дети, новые увлечения и произошла туева хуча разных событий.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
Додано: Сер 21 сер, 2019 12:21
Додано: Сер 21 сер, 2019 12:38
Додано: Сер 21 сер, 2019 12:59
Да ладно.
Во первых по сравнению с ихними условиями у нас рай земной.
Из крана течет чистая вода, светят лампочки и работает центральная канализация. Палка воткнутая в землю прорастает и дает урожай.
В многих странах о таком даже не мечтают.
В вторых: ( с сарказмом ) прийде Зе -порядок наведе
Если серьезно -все зависит сугубо от действий власти.
Захотят сделать выгодные условия что-бы сюда зашли мировые гиганты -производители и легкий прием импортной рабочей силы - будут стоят очереди из миллионов молодых индусов,вьетнамцев, пакистанцев и кучи других национальностей.
Если условный завод производит что-то в Польше и платит рабочим по 800 евро в месяц, что мешает держать такой-же завод в Украине и платить такие-же деньги ?
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