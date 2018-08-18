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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1532153315341535

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 212
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
64
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
26
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
31
Всього голосів : 212
Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 14:26

airmax78
Всё правильно. Надо заставить людей тратить деньги сегодня. Иначе они через 10 лет на такую же сумму купят больше товаров: производительность труда растёт, а монетарная политика-жёсткая, станок никто не включает.
Думаю, немаловажную роль играет качество строительства: дома не валятся через 40-60 лет эксплуатации, потому строят мало
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 14:34

  Serg-ik написав:airmax78
Всё правильно. Надо заставить людей тратить деньги сегодня. Иначе они через 10 лет на такую же сумму купят больше товаров: производительность труда растёт, а монетарная политика-жёсткая, станок никто не включает.
Думаю, немаловажную роль играет качество строительства: дома не валятся через 40-60 лет эксплуатации, потому строят мало

Серж, при отрицательной %% ставке ценник на недвижку начинает уходить в космос.
airmax78
 
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Попередження: 1
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 14:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Серж, при отрицательной %% ставке ценник на недвижку начинает уходить в космос.

Это Вы применительно к Украине говорите. Может в Дании другие реалии?. Думаете они тупые? Или, наоборот, коварный кто-то, решил нагреть руки продав ипотечникам недвигу по космоценам,которую предваительно купил занедорого?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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З нами з: 10.06.11
Подякував: 171 раз.
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