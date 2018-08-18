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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 21 сер, 2019 14:26
airmax78
Всё правильно. Надо заставить людей тратить деньги сегодня. Иначе они через 10 лет на такую же сумму купят больше товаров: производительность труда растёт, а монетарная политика-жёсткая, станок никто не включает.
Думаю, немаловажную роль играет качество строительства: дома не валятся через 40-60 лет эксплуатации, потому строят мало
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Додано: Сер 21 сер, 2019 14:34
Serg-ik написав:airmax78
Всё правильно. Надо заставить людей тратить деньги сегодня. Иначе они через 10 лет на такую же сумму купят больше товаров: производительность труда растёт, а монетарная политика-жёсткая, станок никто не включает.
Думаю, немаловажную роль играет качество строительства: дома не валятся через 40-60 лет эксплуатации, потому строят мало
Серж, при отрицательной %% ставке ценник на недвижку начинает уходить в космос.
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airmax78
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Додано: Сер 21 сер, 2019 14:37
airmax78 написав:
Серж, при отрицательной %% ставке ценник на недвижку начинает уходить в космос.
Это Вы применительно к Украине говорите. Может в Дании другие реалии?. Думаете они тупые? Или, наоборот, коварный кто-то, решил нагреть руки продав ипотечникам недвигу по космоценам,которую предваительно купил занедорого?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Serg-ik
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Додано: Сер 21 сер, 2019 16:15
Serg-ik написав: airmax78 написав:
Серж, при отрицательной %% ставке ценник на недвижку начинает уходить в космос.
Это Вы применительно к Украине говорите. Может в Дании другие реалии?. Думаете они тупые? Или, наоборот, коварный кто-то, решил нагреть руки продав ипотечникам недвигу по космоценам,которую предваительно купил занедорого?
Если бы в Дании были другие законы экономики - тогда да. Но нет. Если однуху в Копенгагене можно сдавать за экв. 2 тыс. ЕВРО, а за кредит на эту квартиру тебе доплачивает банк, то что будут делать все, кто может получить ипотеку? Правильно - будут получать ипотеку. Как это повлияет на спрос и цены на недвижку? С другой стороны: вы датчанин у которого на счету в банке эквивалент 500К ЕВРО. Раньше вам банк хоть что-то на них платил, 3 копейки, но хоть что-то. Теперь банк ежемесячно списывает с вас за хранение 6 копеек. Параллельно вы видите, что квартира за 500К Евро приносит своему владельцу 2000 ЕВРО в месяц, а не 3 копейки и растет на 10% в год в цене. Какие ваши действия?
Все усугубляется еще и тем, что в Дании нет своих КГС и Оркады и плавающего креативного плана застройки Копенгагена, которые позволили бы влупить 10000 квартир на 3х сотках. Поэтому да, в Копенгагене цены стартуют в космос. И да, это всем выгодно, кроме молодежи без спадщины и новым копенгагенцам из Дамаска.
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