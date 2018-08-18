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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 21 сер, 2019 14:26
airmax78
Всё правильно. Надо заставить людей тратить деньги сегодня. Иначе они через 10 лет на такую же сумму купят больше товаров: производительность труда растёт, а монетарная политика-жёсткая, станок никто не включает.
Думаю, немаловажную роль играет качество строительства: дома не валятся через 40-60 лет эксплуатации, потому строят мало
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Serg-ik
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Додано: Сер 21 сер, 2019 14:34
Serg-ik написав:airmax78
Всё правильно. Надо заставить людей тратить деньги сегодня. Иначе они через 10 лет на такую же сумму купят больше товаров: производительность труда растёт, а монетарная политика-жёсткая, станок никто не включает.
Думаю, немаловажную роль играет качество строительства: дома не валятся через 40-60 лет эксплуатации, потому строят мало
Серж, при отрицательной %% ставке ценник на недвижку начинает уходить в космос.
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airmax78
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Додано: Сер 21 сер, 2019 14:37
airmax78 написав:
Серж, при отрицательной %% ставке ценник на недвижку начинает уходить в космос.
Это Вы применительно к Украине говорите. Может в Дании другие реалии?. Думаете они тупые? Или, наоборот, коварный кто-то, решил нагреть руки продав ипотечникам недвигу по космоценам,которую предваительно купил занедорого?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Додано: Сер 21 сер, 2019 16:15
Serg-ik написав: airmax78 написав:
Серж, при отрицательной %% ставке ценник на недвижку начинает уходить в космос.
Это Вы применительно к Украине говорите. Может в Дании другие реалии?. Думаете они тупые? Или, наоборот, коварный кто-то, решил нагреть руки продав ипотечникам недвигу по космоценам,которую предваительно купил занедорого?
Если бы в Дании были другие законы экономики - тогда да. Но нет. Если однуху в Копенгагене можно сдавать за экв. 2 тыс. ЕВРО, а за кредит на эту квартиру тебе доплачивает банк, то что будут делать все, кто может получить ипотеку? Правильно - будут получать ипотеку. Как это повлияет на спрос и цены на недвижку? С другой стороны: вы датчанин у которого на счету в банке эквивалент 500К ЕВРО. Раньше вам банк хоть что-то на них платил, 3 копейки, но хоть что-то. Теперь банк ежемесячно списывает с вас за хранение 6 копеек. Параллельно вы видите, что квартира за 500К Евро приносит своему владельцу 2000 ЕВРО в месяц, а не 3 копейки и растет на 10% в год в цене. Какие ваши действия?
Все усугубляется еще и тем, что в Дании нет своих КГС и Оркады и плавающего креативного плана застройки Копенгагена, которые позволили бы влупить 10000 квартир на 3х сотках. Поэтому да, в Копенгагене цены стартуют в космос. И да, это всем выгодно, кроме молодежи без спадщины и новым копенгагенцам из Дамаска.
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Додано: Сер 21 сер, 2019 17:01
airmax78 написав:
вы датчанин у которого на счету в банке эквивалент 500К ЕВРО. Раньше вам банк хоть что-то на них платил, 3 копейки, но хоть что-то. Теперь банк ежемесячно списывает с вас за хранение 6 копеек. Параллельно вы видите, что квартира за 500К Евро приносит своему владельцу 2000 ЕВРО в месяц, а не 3 копейки и растет на 10% в год в цене. Какие ваши действия?
Вы думаете, что тот, у кого 500К евро никуда их не вложил, кроме депозита? И только теперь, после введения отрицательных ставок, решит купить на них недвигу? А заёмщики 100% уверены, что смогут платить ипотеку, уверены в своих доходах на 10 лет?
Не знаю как там в Дании, но во Франции из-за росте бенза на несколько центов за литр, восстали жёлтые жилеты.
Кстати, до приняьтие решения об отрицательной ставке, какая была ставка по ипотеке в Дании? 2% ? Думаете, какие-то 2,5% колебаний по кредитной ставке сдвинут гору?
Думаю, что у датчан нет такой уверенности, как у украинцев, что зарплата будет расти вечно...по 10-30 процентов в год, как у нас
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Serg-ik
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Додано: Сер 21 сер, 2019 17:11
Стоимость жизни в Германии продолжает расти, но положительная динамика на рынке недвижимости остановилась. Так, немецкие девелоперские компании показывают стагнацию прибыли.
Вчера акции крупнейшего владельца недвижимости в Берлине компании Deutsche Wohnen упали на 20% (на 40% с июня) в связи с решением властей города о заморозке цен на аренду жилья на 5 лет начиная с 2020 года. Такая фиксация цены напугала инвесторов, которые считали рынок недвижимости Берлина самым привлекательным местом для размещения капитала.
Действительно, в Берлине собственным жильем владеют лишь 15% населения. За последние 10 лет стоимость аренды выросла на 130%, что опередило рост средней заработной платы в городе в 2 раза. В деньгах средние арендные ставки превышают 10 евро за кв.м.
Подобная новость является тревожным звонком для инвесторов в недвижимость в других больших европейских городах, где рост аренды существенно опережает рост доходов населения. В 2017 году Щвеция ввела политические ограничения по выдаче ипотеки, что существенно охладило рынок недвижимости.
#ЕС
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investorkiev
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Додано: Сер 21 сер, 2019 17:20
investorkiev написав:
Стоимость жизни в Германии продолжает расти, но положительная динамика на рынке недвижимости остановилась. Так, немецкие девелоперские компании показывают стагнацию прибыли.
#ЕС
Давно не читал формум, просветите, Трайбека что, поменяла хаты в ЖК "Вонючка" на полуподвалы у Гансов ?
Или что значит тэг #ЕС ?
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es77
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Додано: Сер 21 сер, 2019 17:25
es77 написав: investorkiev написав:
Стоимость жизни в Германии продолжает расти, но положительная динамика на рынке недвижимости остановилась. Так, немецкие девелоперские компании показывают стагнацию прибыли.
#ЕС
Давно не читал формум, просветите, Трайбека что, поменяла хаты в ЖК "Вонючка" на полуподвалы у Гансов ?
Или что значит тэг #ЕС ?
Стремление в разваливающийся Европейский союз у нас записано в конституции, чо не ясно?
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investorkiev
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Додано: Сер 21 сер, 2019 17:36
Faceless написав: Serg-ik написав:
будущее
С 2028 по 2045 год Украина войдет в полосу высокой вероятности экономическо-демографической инверсии и появления точки бифуркации, после которой вялый рост ВВП уже не будет перекрывать динамику сокращения численности населения (потенциал наращивания производительности труда в нынешней сырьевой модели будет полностью исчерпан). Как весьма образно отметили в МВФ, в Болгарии будет негде работать, а в Украине – некому.
10 лет-это как бы не завтра. но и не далеко
А в реальности они (и не только они, никто) не могут дать достаточно точный прогноз и на меньший период.
Я понимаю что держстат и мои посты для вас не авторитет, но повторю свой пост месячной давности с комментарием.
Население Киева уже не растет за счет естественной рождаемости, хоть и приезжает молодежь в Киев, но рождаемость не покрывает смертность. В некоторых областях уже смертность в 3 раза выше рождаемости. По Украине в два раза смертность выше рождаемости.
Численность населения Киева на 1 июня составила 2953179
За май +885
С начала года +2360
Приехало в Киев за январь-май 3196 , умерло 836 (превышение смертности над рождаемостью)
Живите своим умом!
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zzzzzz
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