RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1532153315341535

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 213
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
64
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
26
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
31
Всього голосів : 213
Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 14:26

airmax78
Всё правильно. Надо заставить людей тратить деньги сегодня. Иначе они через 10 лет на такую же сумму купят больше товаров: производительность труда растёт, а монетарная политика-жёсткая, станок никто не включает.
Думаю, немаловажную роль играет качество строительства: дома не валятся через 40-60 лет эксплуатации, потому строят мало
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 9503
З нами з: 10.06.11
Подякував: 171 раз.
Подякували: 822 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 14:34

  Serg-ik написав:airmax78
Всё правильно. Надо заставить людей тратить деньги сегодня. Иначе они через 10 лет на такую же сумму купят больше товаров: производительность труда растёт, а монетарная политика-жёсткая, станок никто не включает.
Думаю, немаловажную роль играет качество строительства: дома не валятся через 40-60 лет эксплуатации, потому строят мало

Серж, при отрицательной %% ставке ценник на недвижку начинает уходить в космос.
airmax78
 
Повідомлень: 31190
З нами з: 25.10.12
Подякував: 810 раз.
Подякували: 3649 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 14:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Серж, при отрицательной %% ставке ценник на недвижку начинает уходить в космос.

Это Вы применительно к Украине говорите. Может в Дании другие реалии?. Думаете они тупые? Или, наоборот, коварный кто-то, решил нагреть руки продав ипотечникам недвигу по космоценам,которую предваительно купил занедорого?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 9503
З нами з: 10.06.11
Подякував: 171 раз.
Подякували: 822 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 16:15

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:Серж, при отрицательной %% ставке ценник на недвижку начинает уходить в космос.

Это Вы применительно к Украине говорите. Может в Дании другие реалии?. Думаете они тупые? Или, наоборот, коварный кто-то, решил нагреть руки продав ипотечникам недвигу по космоценам,которую предваительно купил занедорого?

Если бы в Дании были другие законы экономики - тогда да. Но нет. Если однуху в Копенгагене можно сдавать за экв. 2 тыс. ЕВРО, а за кредит на эту квартиру тебе доплачивает банк, то что будут делать все, кто может получить ипотеку? Правильно - будут получать ипотеку. Как это повлияет на спрос и цены на недвижку? С другой стороны: вы датчанин у которого на счету в банке эквивалент 500К ЕВРО. Раньше вам банк хоть что-то на них платил, 3 копейки, но хоть что-то. Теперь банк ежемесячно списывает с вас за хранение 6 копеек. Параллельно вы видите, что квартира за 500К Евро приносит своему владельцу 2000 ЕВРО в месяц, а не 3 копейки и растет на 10% в год в цене. Какие ваши действия?
Все усугубляется еще и тем, что в Дании нет своих КГС и Оркады и плавающего креативного плана застройки Копенгагена, которые позволили бы влупить 10000 квартир на 3х сотках. Поэтому да, в Копенгагене цены стартуют в космос. И да, это всем выгодно, кроме молодежи без спадщины и новым копенгагенцам из Дамаска.
airmax78
 
Повідомлень: 31190
З нами з: 25.10.12
Подякував: 810 раз.
Подякували: 3649 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 17:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:вы датчанин у которого на счету в банке эквивалент 500К ЕВРО. Раньше вам банк хоть что-то на них платил, 3 копейки, но хоть что-то. Теперь банк ежемесячно списывает с вас за хранение 6 копеек. Параллельно вы видите, что квартира за 500К Евро приносит своему владельцу 2000 ЕВРО в месяц, а не 3 копейки и растет на 10% в год в цене. Какие ваши действия?

Вы думаете, что тот, у кого 500К евро никуда их не вложил, кроме депозита? И только теперь, после введения отрицательных ставок, решит купить на них недвигу? А заёмщики 100% уверены, что смогут платить ипотеку, уверены в своих доходах на 10 лет?
Не знаю как там в Дании, но во Франции из-за росте бенза на несколько центов за литр, восстали жёлтые жилеты.
Кстати, до приняьтие решения об отрицательной ставке, какая была ставка по ипотеке в Дании? 2% ? Думаете, какие-то 2,5% колебаний по кредитной ставке сдвинут гору?

Думаю, что у датчан нет такой уверенности, как у украинцев, что зарплата будет расти вечно...по 10-30 процентов в год, как у нас
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 9503
З нами з: 10.06.11
Подякував: 171 раз.
Подякували: 822 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 17:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Стоимость жизни в Германии продолжает расти, но положительная динамика на рынке недвижимости остановилась. Так, немецкие девелоперские компании показывают стагнацию прибыли.

Вчера акции крупнейшего владельца недвижимости в Берлине компании Deutsche Wohnen упали на 20% (на 40% с июня) в связи с решением властей города о заморозке цен на аренду жилья на 5 лет начиная с 2020 года. Такая фиксация цены напугала инвесторов, которые считали рынок недвижимости Берлина самым привлекательным местом для размещения капитала.

Действительно, в Берлине собственным жильем владеют лишь 15% населения. За последние 10 лет стоимость аренды выросла на 130%, что опередило рост средней заработной платы в городе в 2 раза. В деньгах средние арендные ставки превышают 10 евро за кв.м.

Подобная новость является тревожным звонком для инвесторов в недвижимость в других больших европейских городах, где рост аренды существенно опережает рост доходов населения. В 2017 году Щвеция ввела политические ограничения по выдаче ипотеки, что существенно охладило рынок недвижимости.

#ЕС
investorkiev
 
Повідомлень: 610
З нами з: 06.03.19
Подякував: 22 раз.
Подякували: 130 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 17:20

  investorkiev написав:Стоимость жизни в Германии продолжает расти, но положительная динамика на рынке недвижимости остановилась. Так, немецкие девелоперские компании показывают стагнацию прибыли.
#ЕС

Давно не читал формум, просветите, Трайбека что, поменяла хаты в ЖК "Вонючка" на полуподвалы у Гансов ?
Или что значит тэг #ЕС ?
es77
 
Повідомлень: 971
З нами з: 06.12.13
Подякував: 133 раз.
Подякували: 226 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 17:25

  es77 написав:
  investorkiev написав:Стоимость жизни в Германии продолжает расти, но положительная динамика на рынке недвижимости остановилась. Так, немецкие девелоперские компании показывают стагнацию прибыли.
#ЕС

Давно не читал формум, просветите, Трайбека что, поменяла хаты в ЖК "Вонючка" на полуподвалы у Гансов ?
Или что значит тэг #ЕС ?


Стремление в разваливающийся Европейский союз у нас записано в конституции, чо не ясно?
investorkiev
 
Повідомлень: 610
З нами з: 06.03.19
Подякував: 22 раз.
Подякували: 130 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 17:30

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Как думаете что будет с рынком недвига в Гренландии, когда станет частью США? :)
Понаехал
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3356
З нами з: 22.05.16
Подякував: 67 раз.
Подякували: 100 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 17:36

  Faceless написав:
  Serg-ik написав:будущее
С 2028 по 2045 год Украина войдет в полосу высокой вероятности экономическо-демографической инверсии и появления точки бифуркации, после которой вялый рост ВВП уже не будет перекрывать динамику сокращения численности населения (потенциал наращивания производительности труда в нынешней сырьевой модели будет полностью исчерпан). Как весьма образно отметили в МВФ, в Болгарии будет негде работать, а в Украине – некому.

10 лет-это как бы не завтра. но и не далеко

А в реальности они (и не только они, никто) не могут дать достаточно точный прогноз и на меньший период.


Я понимаю что держстат и мои посты для вас не авторитет, но повторю свой пост месячной давности с комментарием.
Население Киева уже не растет за счет естественной рождаемости, хоть и приезжает молодежь в Киев, но рождаемость не покрывает смертность. В некоторых областях уже смертность в 3 раза выше рождаемости. По Украине в два раза смертность выше рождаемости.

Численность населения Киева на 1 июня составила 2953179

За май +885
С начала года +2360

Приехало в Киев за январь-май 3196 , умерло 836 (превышение смертности над рождаемостью)
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 34776
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3384 раз.
Подякували: 7212 раз.
 
Профіль
29
6
2
  #<1 ... 1532153315341535
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: stm і 0 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1579, 1580, 1581
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
15804 2520420
Переглянути останнє повідомлення
Сер 21 сер, 2019 17:43
UA
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
8 7035
Переглянути останнє повідомлення
Суб 17 сер, 2019 14:41
lol8060
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 44, 45, 46
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
455 182720
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 бер, 2019 20:41
zapola

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (14582)
21.08.2019 18:58
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.