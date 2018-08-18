Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Прикольное новшество от НАКа, типо фьючерсы на газ для населения)))
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Відтепер українці – побутові споживачі (а не лише промислові підприємства) зможуть придбати газ у вересні за низькою літньою ціною і використати його протягом опалювального сезону.
Простіше – зробити свій газовий запас на зиму за фіксованою літньою ціною та зекономити на різниці цін взимку.
Пропозиція діє до 25 вересня і дозволяє придбати до 25 тис. куб. м газу. Цього обсягу достатньо для забезпечення потреб домогосподарства протягом усієї зими. Відпускна ціна Нафтогазу - 4874,42 (без ПДВ та вартості транспортування і розподілу).
Що треба зробити? - прийти до центру обслуговування клієнтів своєї газопостачальної організації (газзбута); - підписати додаток до стандартної угоди; - внести передоплату і користуватись дешевим газом під час опалювального сезону, сплачуючи лише вартість його транспортування.
Більш детально з пропозицією можна ознайомитись на сайті: www.gas.ua
zzzzzz написав:Я понимаю что держстат и мои посты для вас не авторитет, но повторю свой пост месячной давности с комментарием. Население Киева уже не растет за счет естественной рождаемости, хоть и приезжает молодежь в Киев, но рождаемость не покрывает смертность. В некоторых областях уже смертность в 3 раза выше рождаемости. По Украине в два раза смертность выше рождаемости.
Во-первых, мой комментарий был не конкретно о динамике населения. Во-вторых, 2019 год - первый год за последнее время, в котором рождаемость стала по Киеву ниже смертности. Ну и? Убиться об стену?