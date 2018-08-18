Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Прикольное новшество от НАКа, типо фьючерсы на газ для населения)))
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Відтепер українці – побутові споживачі (а не лише промислові підприємства) зможуть придбати газ у вересні за низькою літньою ціною і використати його протягом опалювального сезону.
Простіше – зробити свій газовий запас на зиму за фіксованою літньою ціною та зекономити на різниці цін взимку.
Пропозиція діє до 25 вересня і дозволяє придбати до 25 тис. куб. м газу. Цього обсягу достатньо для забезпечення потреб домогосподарства протягом усієї зими. Відпускна ціна Нафтогазу - 4874,42 (без ПДВ та вартості транспортування і розподілу).
Що треба зробити? - прийти до центру обслуговування клієнтів своєї газопостачальної організації (газзбута); - підписати додаток до стандартної угоди; - внести передоплату і користуватись дешевим газом під час опалювального сезону, сплачуючи лише вартість його транспортування.
Більш детально з пропозицією можна ознайомитись на сайті: www.gas.ua
zzzzzz написав:Я понимаю что держстат и мои посты для вас не авторитет, но повторю свой пост месячной давности с комментарием. Население Киева уже не растет за счет естественной рождаемости, хоть и приезжает молодежь в Киев, но рождаемость не покрывает смертность. В некоторых областях уже смертность в 3 раза выше рождаемости. По Украине в два раза смертность выше рождаемости.
Во-первых, мой комментарий был не конкретно о динамике населения. Во-вторых, 2019 год - первый год за последнее время, в котором рождаемость стала по Киеву ниже смертности. Ну и? Убиться об стену?
Кстати, Серж, сегодня проезжал мимо Лумумбы 11. Проветривать квартиру закончили. И, как ни странно, это была не прокладка проводки и не замена "покоцанных плиток". На месте дыры появилось совершенно уепищная металлопластиковая конструкция Самое смешное, что площадь остекления выросла ну, может, %% на 20(именно из-за уепищности того что туда влепили). Нах это было делать? Вопрос риторический. "Хочу и делаю!"(с)
airmax78 написав:Кстати, Серж, сегодня проезжал мимо Лумумбы 11. Проветривать квартиру закончили. И, как ни странно, это была не прокладка проводки и не замена "покоцанных плиток". На месте дыры появилось совершенно уепищная металлопластиковая конструкция Самое смешное, что площадь остекления выросла ну, может, %% на 20(именно из-за уепищности того что туда влепили). Нах это было делать? Вопрос риторический. "Хочу и делаю!"(с)
Я прямо опечалился, почему балкон туда не втулили, ведь отличная бизнес идея, +6 кв.м. площади, и свой балкон, вот странные люди.... Макс, зря фото не сделал, честно хотелось бы увидеть этого дизаГнера ))
airmax78 написав:Кстати, Серж, сегодня проезжал мимо Лумумбы 11. Проветривать квартиру закончили. И, как ни странно, это была не прокладка проводки и не замена "покоцанных плиток". На месте дыры появилось совершенно уепищная металлопластиковая конструкция Самое смешное, что площадь остекления выросла ну, может, %% на 20(именно из-за уепищности того что туда влепили). Нах это было делать? Вопрос риторический. "Хочу и делаю!"(с)
Я прямо опечалился, почему балкон туда не втулили, ведь отличная бизнес идея, +6 кв.м. площади, и свой балкон, вот странные люди.... Макс, зря фото не сделал, честно хотелось бы увидеть этого дизаГнера ))
Темнова-то было. Плюс там еще не всю "покоцанную плитку" заменили на красивые окна. Сфоткаю конечный результат. Дом заиграет.