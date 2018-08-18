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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1533153415351536

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 213
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
64
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
26
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
31
Всього голосів : 213
Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 18:11

Прикольное новшество от НАКа, типо фьючерсы на газ для населения)))


Нафтогаз України - Naftogaz
6 мин. ·
Ми запускаємо новий продукт в рамках акції #ТвояEнергонезалежність

Відтепер українці – побутові споживачі (а не лише промислові підприємства) зможуть придбати газ у вересні за низькою літньою ціною і використати його протягом опалювального сезону.

Простіше – зробити свій газовий запас на зиму за фіксованою літньою ціною та зекономити на різниці цін взимку.

Пропозиція діє до 25 вересня і дозволяє придбати до 25 тис. куб. м газу. Цього обсягу достатньо для забезпечення потреб домогосподарства протягом усієї зими. Відпускна ціна Нафтогазу - 4874,42 (без ПДВ та вартості транспортування і розподілу).

Що треба зробити?
- прийти до центру обслуговування клієнтів своєї газопостачальної організації (газзбута);
- підписати додаток до стандартної угоди;
- внести передоплату і користуватись дешевим газом під час опалювального сезону, сплачуючи лише вартість його транспортування.

Більш детально з пропозицією можна ознайомитись на сайті: www.gas.ua
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 18:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zzzzzz написав:Я понимаю что держстат и мои посты для вас не авторитет, но повторю свой пост месячной давности с комментарием.
Население Киева уже не растет за счет естественной рождаемости, хоть и приезжает молодежь в Киев, но рождаемость не покрывает смертность. В некоторых областях уже смертность в 3 раза выше рождаемости. По Украине в два раза смертность выше рождаемости.

Во-первых, мой комментарий был не конкретно о динамике населения.
Во-вторых, 2019 год - первый год за последнее время, в котором рождаемость стала по Киеву ниже смертности. Ну и? Убиться об стену?
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 20:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кстати, Серж, сегодня проезжал мимо Лумумбы 11. Проветривать квартиру закончили. И, как ни странно, это была не прокладка проводки и не замена "покоцанных плиток". На месте дыры появилось совершенно уепищная металлопластиковая конструкция Самое смешное, что площадь остекления выросла ну, может, %% на 20(именно из-за уепищности того что туда влепили). Нах это было делать? Вопрос риторический. "Хочу и делаю!"(с)
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 20:39

  airmax78 написав:Кстати, Серж, сегодня проезжал мимо Лумумбы 11. Проветривать квартиру закончили. И, как ни странно, это была не прокладка проводки и не замена "покоцанных плиток". На месте дыры появилось совершенно уепищная металлопластиковая конструкция Самое смешное, что площадь остекления выросла ну, может, %% на 20(именно из-за уепищности того что туда влепили). Нах это было делать? Вопрос риторический. "Хочу и делаю!"(с)


Я прямо опечалился, почему балкон туда не втулили, ведь отличная бизнес идея, +6 кв.м. площади, и свой балкон, вот странные люди....
Макс, зря фото не сделал, честно хотелось бы увидеть этого дизаГнера ))
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 20:45

  zzzzzz написав:
  airmax78 написав:Кстати, Серж, сегодня проезжал мимо Лумумбы 11. Проветривать квартиру закончили. И, как ни странно, это была не прокладка проводки и не замена "покоцанных плиток". На месте дыры появилось совершенно уепищная металлопластиковая конструкция Самое смешное, что площадь остекления выросла ну, может, %% на 20(именно из-за уепищности того что туда влепили). Нах это было делать? Вопрос риторический. "Хочу и делаю!"(с)


Я прямо опечалился, почему балкон туда не втулили, ведь отличная бизнес идея, +6 кв.м. площади, и свой балкон, вот странные люди....
Макс, зря фото не сделал, честно хотелось бы увидеть этого дизаГнера ))

Темнова-то было. Плюс там еще не всю "покоцанную плитку" заменили на красивые окна. Сфоткаю конечный результат. Дом заиграет.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 20:46

Появились новые рендеры Генезиса.
ИМХО гарно как для такого ценника и локации 8)
Кстати для Макса, решение для наружных блоков кондеев и МОПы неплохи.
Кликабельно.

Зображення
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Востаннє редагувалось Прохожий в Сер 21 сер, 2019 20:48, всього редагувалось 1 раз.
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 20:47

Кстати, был в Новопечерском переулке. Ну это просто какой-то позор. Туда лучше ходить пешком. Как продавать квартиры в Престиж Холле и Гринвилле имея такую подъездную дорогу - я не понимаю.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 21:01

  airmax78 написав:Кстати, был в Новопечерском переулке. Ну это просто какой-то позор. Туда лучше ходить пешком. Как продавать квартиры в Престиж Холле и Гринвилле имея такую подъездную дорогу - я не понимаю.


МАКс, специально для вас пару слов о Бухаресте.
Город намного живее и движняковее Софии. И дороже. Куча кафе, все занято, много стрип и массажных клубов (что понравилось). Есть отели уровня Интерконти.

Машин много, пробочки, но не такие как в Киеве, люди снуют.

Строительного бума не видно - вообще не видел строительных кранов, реально. Только видно что старые дома завешены сетками и их реконструируют.

Почему не строят новые дома- хз.
Что еще понравилось - панельки аккуратно и целиком однотипно утеплены, видимо есть какая то госпрограмма.

Вывод: на фоне и Софии и Бухареста Киев - очень продвинутый и движняковый город, явно бабла в Киеве побольше. Удивительно но факт.

Если бы в Киеве не строили ежегодно по 1.5 млн кв.м, то обоснованная цена в Киеве должна была бы быть раза в 2 больше чем сейчас, а на аренду - раза в 3.
Не забываем о застроенных бескрайних полях Софиевской борщаги, Ирпеня и прочих. В Бухаресте не заметил оживленных пригородов.
Вот реально, за целый день в городе - не видел ни одного строительного крана, сейчас осознал как это странно - по Киеву невозможно проехать, не увидив ни одной стройки.

Так что видимо пока в Киеве не все так плохо, обьективно.
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 21:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Не надо страдать. Незакромкованые срезы промазываем ПВА и все гут
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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