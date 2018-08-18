Додано: Сер 21 сер, 2019 21:01

airmax78 написав: Кстати, был в Новопечерском переулке. Ну это просто какой-то позор. Туда лучше ходить пешком. Как продавать квартиры в Престиж Холле и Гринвилле имея такую подъездную дорогу - я не понимаю. Кстати, был в Новопечерском переулке. Ну это просто какой-то позор. Туда лучше ходить пешком. Как продавать квартиры в Престиж Холле и Гринвилле имея такую подъездную дорогу - я не понимаю.

МАКс, специально для вас пару слов о Бухаресте.Город намного живее и движняковее Софии. И дороже. Куча кафе, все занято, много стрип и массажных клубов (что понравилось). Есть отели уровня Интерконти.Машин много, пробочки, но не такие как в Киеве, люди снуют.Строительного бума не видно - вообще не видел строительных кранов, реально. Только видно что старые дома завешены сетками и их реконструируют.Почему не строят новые дома- хз.Что еще понравилось - панельки аккуратно и целиком однотипно утеплены, видимо есть какая то госпрограмма.Вывод: на фоне и Софии и Бухареста Киев - очень продвинутый и движняковый город, явно бабла в Киеве побольше. Удивительно но факт.Если бы в Киеве не строили ежегодно по 1.5 млн кв.м, то обоснованная цена в Киеве должна была бы быть раза в 2 больше чем сейчас, а на аренду - раза в 3.Не забываем о застроенных бескрайних полях Софиевской борщаги, Ирпеня и прочих. В Бухаресте не заметил оживленных пригородов.Вот реально, за целый день в городе - не видел ни одного строительного крана, сейчас осознал как это странно - по Киеву невозможно проехать, не увидив ни одной стройки.Так что видимо пока в Киеве не все так плохо, обьективно.