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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 21 сер, 2019 22:38
investorkiev написав:
Еще один индикатор - дорогие магазы. В Киеве есть и ЛуиВиттон, и Прада и куча остальных, может пары брендов нет. В Софии вообще не видел магазов такого уровня. В Бухаресте пару магазов видел, но быстро прошел мимо чтоб не соблазнять Мальвину.
Кстати, в Софии первый раз видел джип РолсРойс, не знаю как модель называется, новерняка 500куе стоит.
Зато на трассе в Болгарии много проституток стоит, прямо в глуши, видимо на дальнобоев расчинато. Я одной помахал, она мне показала сиси (там скорость меньше 60км была на участке).
Загрузите сюда видео с регистратора.
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Додано: Сер 21 сер, 2019 23:26
airmax78
вас на порнхабе забанили?
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