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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1534153515361537

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 213
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
64
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
26
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
31
Всього голосів : 213
Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 22:38

  investorkiev написав:Еще один индикатор - дорогие магазы. В Киеве есть и ЛуиВиттон, и Прада и куча остальных, может пары брендов нет. В Софии вообще не видел магазов такого уровня. В Бухаресте пару магазов видел, но быстро прошел мимо чтоб не соблазнять Мальвину.

Кстати, в Софии первый раз видел джип РолсРойс, не знаю как модель называется, новерняка 500куе стоит.

Зато на трассе в Болгарии много проституток стоит, прямо в глуши, видимо на дальнобоев расчинато. Я одной помахал, она мне показала сиси (там скорость меньше 60км была на участке).

Загрузите сюда видео с регистратора.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 23:26

airmax78
вас на порнхабе забанили?
jj1981ua
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 04:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Обвал начался, но не в Киеве
https://www.zerohedge.com/news/2019-08-20/wall-street-area-apartments-plagued-tidal-wave-supply

The supply has caused panic in the area, average resale prices have fallen 11%, and average new development prices plunged 46%

:shock:
Понаехал
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