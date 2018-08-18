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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1534153515361537

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 213
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
64
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
26
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
31
Всього голосів : 213
Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 22:38

  investorkiev написав:Еще один индикатор - дорогие магазы. В Киеве есть и ЛуиВиттон, и Прада и куча остальных, может пары брендов нет. В Софии вообще не видел магазов такого уровня. В Бухаресте пару магазов видел, но быстро прошел мимо чтоб не соблазнять Мальвину.

Кстати, в Софии первый раз видел джип РолсРойс, не знаю как модель называется, новерняка 500куе стоит.

Зато на трассе в Болгарии много проституток стоит, прямо в глуши, видимо на дальнобоев расчинато. Я одной помахал, она мне показала сиси (там скорость меньше 60км была на участке).

Загрузите сюда видео с регистратора.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 23:26

airmax78
вас на порнхабе забанили?
jj1981ua
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 04:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Обвал начался, но не в Киеве
https://www.zerohedge.com/news/2019-08-20/wall-street-area-apartments-plagued-tidal-wave-supply

The supply has caused panic in the area, average resale prices have fallen 11%, and average new development prices plunged 46%

:shock:
Понаехал
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 07:39

  Понаехал написав:Обвал начался, но не в Киеве
https://www.zerohedge.com/news/2019-08-20/wall-street-area-apartments-plagued-tidal-wave-supply

The supply has caused panic in the area, average resale prices have fallen 11%, and average new development prices plunged 46%

:shock:

Не показатель, просто в последнее время дофига инвест банкиров и трейдеров сократили
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 07:53

  zzzzzz написав:
  Faceless написав:10 лет-это как бы не завтра. но и не далеко

А в реальности они (и не только они, никто) не могут дать достаточно точный прогноз и на меньший период.


Я понимаю что держстат и мои посты для вас не авторитет, но повторю свой пост месячной давности с комментарием.
Население Киева уже не растет за счет естественной рождаемости, хоть и приезжает молодежь в Киев, но рождаемость не покрывает смертность. В некоторых областях уже смертность в 3 раза выше рождаемости. По Украине в два раза смертность выше рождаемости.

Численность населения Киева на 1 июня составила 2953179

За май +885
С начала года +2360

Приехало в Киев за январь-май 3196 , умерло 836 (превышение смертности над рождаемостью)
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Хочу добавить, если команда ЗЕ не начнет в ближайшем будущем самые радикальные реформы а рост ВВП не будет от 5 % в месяц думается что недвига по всей Украине станет никому не нужна, даже в Кийови.
Кстати про это уже говорили. Вспомнил интервью 2013 года.
https://www.youtube.com/watch?v=D6tyAg9hmCc
Человек спрогнозировал что при такой динамике от территории страны будут откусывать куски один за одним и население сократиться до 15-20 млн. Что сейчас и происходит.
Всем удачи и хорошего дня. :D
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 08:17

  zzzzzz написав:Прикольное новшество от НАКа, типо фьючерсы на газ для населения)))

даЙОшь фьючерс на субсидию!
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 08:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Нашел таки в Бухаресте застроенный пригород. Один в один наша Соф.борщага.

Тоже посреди полей и промзон, черте-что, и натыкано по 2-6 домов, по 4-5 этажей, классические ЖК типа «белый шоколад», «львовский маеток» и что там еще...

Судя по рекламному борду возле одного из них (правда вроде готового) квартиры стартуют от 32500€.

Кстати, в Вики прочитал, что население Бухареста снижается - за 15 лет снизилось с 2 млн до 1.8 млн (с пригородами).

Может это и есть причина того что практически отсутствуют новостройки...

Короче - демография основная опасность для Киевских лендлордов
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 08:47

investorkiev
С фотками было бы интересней.
Живите своим умом!
zzzzzz
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