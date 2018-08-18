Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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investorkiev написав:Еще один индикатор - дорогие магазы. В Киеве есть и ЛуиВиттон, и Прада и куча остальных, может пары брендов нет. В Софии вообще не видел магазов такого уровня. В Бухаресте пару магазов видел, но быстро прошел мимо чтоб не соблазнять Мальвину.
Кстати, в Софии первый раз видел джип РолсРойс, не знаю как модель называется, новерняка 500куе стоит.
Зато на трассе в Болгарии много проституток стоит, прямо в глуши, видимо на дальнобоев расчинато. Я одной помахал, она мне показала сиси (там скорость меньше 60км была на участке).
Faceless написав:10 лет-это как бы не завтра. но и не далеко
А в реальности они (и не только они, никто) не могут дать достаточно точный прогноз и на меньший период.
Я понимаю что держстат и мои посты для вас не авторитет, но повторю свой пост месячной давности с комментарием. Население Киева уже не растет за счет естественной рождаемости, хоть и приезжает молодежь в Киев, но рождаемость не покрывает смертность. В некоторых областях уже смертность в 3 раза выше рождаемости. По Украине в два раза смертность выше рождаемости.
Численность населения Киева на 1 июня составила 2953179
За май +885 С начала года +2360
Приехало в Киев за январь-май 3196 , умерло 836 (превышение смертности над рождаемостью)
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Хочу добавить, если команда ЗЕ не начнет в ближайшем будущем самые радикальные реформы а рост ВВП не будет от 5 % в месяц думается что недвига по всей Украине станет никому не нужна, даже в Кийови. Кстати про это уже говорили. Вспомнил интервью 2013 года. https://www.youtube.com/watch?v=D6tyAg9hmCc Человек спрогнозировал что при такой динамике от территории страны будут откусывать куски один за одним и население сократиться до 15-20 млн. Что сейчас и происходит. Всем удачи и хорошего дня.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )