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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1535153615371538>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 213
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
64
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
26
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
31
Всього голосів : 213
Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 07:39

  Понаехал написав:Обвал начался, но не в Киеве
https://www.zerohedge.com/news/2019-08-20/wall-street-area-apartments-plagued-tidal-wave-supply

The supply has caused panic in the area, average resale prices have fallen 11%, and average new development prices plunged 46%

:shock:

Не показатель, просто в последнее время дофига инвест банкиров и трейдеров сократили
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 07:53

  zzzzzz написав:
  Faceless написав:10 лет-это как бы не завтра. но и не далеко

А в реальности они (и не только они, никто) не могут дать достаточно точный прогноз и на меньший период.


Я понимаю что держстат и мои посты для вас не авторитет, но повторю свой пост месячной давности с комментарием.
Население Киева уже не растет за счет естественной рождаемости, хоть и приезжает молодежь в Киев, но рождаемость не покрывает смертность. В некоторых областях уже смертность в 3 раза выше рождаемости. По Украине в два раза смертность выше рождаемости.

Численность населения Киева на 1 июня составила 2953179

За май +885
С начала года +2360

Приехало в Киев за январь-май 3196 , умерло 836 (превышение смертности над рождаемостью)
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Хочу добавить, если команда ЗЕ не начнет в ближайшем будущем самые радикальные реформы а рост ВВП не будет от 5 % в месяц думается что недвига по всей Украине станет никому не нужна, даже в Кийови.
Кстати про это уже говорили. Вспомнил интервью 2013 года.
https://www.youtube.com/watch?v=D6tyAg9hmCc
Человек спрогнозировал что при такой динамике от территории страны будут откусывать куски один за одним и население сократиться до 15-20 млн. Что сейчас и происходит.
Всем удачи и хорошего дня. :D
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 08:17

  zzzzzz написав:Прикольное новшество от НАКа, типо фьючерсы на газ для населения)))

даЙОшь фьючерс на субсидию!
sequence
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 09:14

Звонили из КредиАгриколя (депозит там был когда-то), предлагают открыть депо в валюте на 6 месяцев под 0,01%. Это блин что вообще?
Natt
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 09:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Natt написав:в валюте на 6 месяцев под 0,01%

может 0,01% в день? 3,65% в год. Якщо Тарас, ему нормас
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 09:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Natt написав:Звонили из КредиАгриколя (депозит там был когда-то), предлагают открыть депо в валюте на 6 месяцев под 0,01%. Это блин что вообще?
Це супер пропозиція.
Укрсиб взагалі не відкриває. Нада брать:-)


Надіслано від мого нокія 8800 сидячи в ЗАЗ 969м
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 09:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

investorkiev написав:Нашел таки в Бухаресте застроенный пригород. Один в один наша Соф.борщага.

Тоже посреди полей и промзон, черте-что, и натыкано по 2-6 домов, по 4-5 этажей, классические ЖК типа «белый шоколад», «львовский маеток» и что там еще...

Судя по рекламному борду возле одного из них (правда вроде готового) квартиры стартуют от 32500€.

Кстати, в Вики прочитал, что население Бухареста снижается - за 15 лет снизилось с 2 млн до 1.8 млн (с пригородами).

Может это и есть причина того что практически отсутствуют новостройки...

Короче - демография основная опасность для Киевских лендлордов
Є досвід німеччини над впровадженням якого працюємо - заборона підняття вартості оренди з фіксацією в грн на рівні 2008 року. Пілот буде в чабанах. Мета - полегшення життя орендарів, стимулювання народжуваності. За 2 дитину до ставки орендної плати застосовується коефіцієнт 0,75. За третю - 0,50. За четверту - 0,2. За 5 і більше - оренда безкоштовно. Лендлорди як сама багата публіка повинні допомогти країні не словами що всі помремо, а посильними діями.


Надіслано від мого нокія 8800 сидячи в ЗАЗ 969м
Востаннє редагувалось Первый в Чет 22 сер, 2019 09:44, всього редагувалось 1 раз.
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 09:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Natt написав:Звонили из КредиАгриколя (депозит там был когда-то), предлагают открыть депо в валюте на 6 месяцев под 0,01%. Это блин что вообще?
Благотворительность
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 09:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Первый написав:Є досвід німеччини над впровадженням якого працюємо - заборона підняття вартості оренди з фіксацією в грн на рівні 2008 року. Пілот буде в чабанах. Мета - полегшення життя орендарів, стимулювання народжуваності. За 2 дитину до ставки орендної плати застосовується коефіцієнт 0,75. За третю - 0,50. За третю - 0,3. За 4 і більше - оренда безкоштовно. Лендлорди як сама багата публіка повинні допомогти країні не словами що всі помремо, а посильними діями.

Я так предполагаю, что Вы сейчас на тёщу перепишете всю свою недвигу, забацаете четверых и поедете жить в бесплатную арендную?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 09:56

  Первый написав:
Natt написав:Звонили из КредиАгриколя (депозит там был когда-то), предлагают открыть депо в валюте на 6 месяцев под 0,01%. Это блин что вообще?
Це супер пропозиція.
Укрсиб взагалі не відкриває. Нада брать:-)


Надіслано від мого нокія 8800 сидячи в ЗАЗ 969м

ING в Польше открывает годовые депозиты под 0,75% годовых в долларах. Есть и больше в некоторых других банках. Фонд гарантирования в Польше компенсирует 100.000 евро если что, а не 200.000 гривень, как у нас. Надо ли в Украине "брать"?
Востаннє редагувалось dir в Чет 22 сер, 2019 10:05, всього редагувалось 1 раз.
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