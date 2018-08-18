Додано: Чет 22 сер, 2019 07:53

zzzzzz написав: Faceless написав: 10 лет-это как бы не завтра. но и не далеко 10 лет-это как бы не завтра. но и не далеко

А в реальности они (и не только они, никто) не могут дать достаточно точный прогноз и на меньший период. А в реальности они (и не только они, никто) не могут дать достаточно точный прогноз и на меньший период.

Численность населения Киева на 1 июня составила 2953179



За май +885

С начала года +2360



Приехало в Киев за январь-май 3196 , умерло 836 (превышение смертности над рождаемостью)

Я понимаю что держстат и мои посты для вас не авторитет, но повторю свой пост месячной давности с комментарием.Население Киева уже не растет за счет естественной рождаемости, хоть и приезжает молодежь в Киев, но рождаемость не покрывает смертность. В некоторых областях уже смертность в 3 раза выше рождаемости. По Украине в два раза смертность выше рождаемости.[/quote]Хочу добавить, если команда ЗЕ не начнет в ближайшем будущем самые радикальные реформы а рост ВВП не будет от 5 % в месяц думается что недвига по всей Украине станет никому не нужна, даже в Кийови.Кстати про это уже говорили. Вспомнил интервью 2013 года.Человек спрогнозировал что при такой динамике от территории страны будут откусывать куски один за одним и население сократиться до 15-20 млн. Что сейчас и происходит.Всем удачи и хорошего дня.