Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Faceless написав:10 лет-это как бы не завтра. но и не далеко
А в реальности они (и не только они, никто) не могут дать достаточно точный прогноз и на меньший период.
Я понимаю что держстат и мои посты для вас не авторитет, но повторю свой пост месячной давности с комментарием. Население Киева уже не растет за счет естественной рождаемости, хоть и приезжает молодежь в Киев, но рождаемость не покрывает смертность. В некоторых областях уже смертность в 3 раза выше рождаемости. По Украине в два раза смертность выше рождаемости.
Численность населения Киева на 1 июня составила 2953179
За май +885 С начала года +2360
Приехало в Киев за январь-май 3196 , умерло 836 (превышение смертности над рождаемостью)
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Хочу добавить, если команда ЗЕ не начнет в ближайшем будущем самые радикальные реформы а рост ВВП не будет от 5 % в месяц думается что недвига по всей Украине станет никому не нужна, даже в Кийови. Кстати про это уже говорили. Вспомнил интервью 2013 года. https://www.youtube.com/watch?v=D6tyAg9hmCc Человек спрогнозировал что при такой динамике от территории страны будут откусывать куски один за одним и население сократиться до 15-20 млн. Что сейчас и происходит. Всем удачи и хорошего дня.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
investorkiev написав:Нашел таки в Бухаресте застроенный пригород. Один в один наша Соф.борщага.
Тоже посреди полей и промзон, черте-что, и натыкано по 2-6 домов, по 4-5 этажей, классические ЖК типа «белый шоколад», «львовский маеток» и что там еще...
Судя по рекламному борду возле одного из них (правда вроде готового) квартиры стартуют от 32500€.
Кстати, в Вики прочитал, что население Бухареста снижается - за 15 лет снизилось с 2 млн до 1.8 млн (с пригородами).
Может это и есть причина того что практически отсутствуют новостройки...
Короче - демография основная опасность для Киевских лендлордов
Є досвід німеччини над впровадженням якого працюємо - заборона підняття вартості оренди з фіксацією в грн на рівні 2008 року. Пілот буде в чабанах. Мета - полегшення життя орендарів, стимулювання народжуваності. За 2 дитину до ставки орендної плати застосовується коефіцієнт 0,75. За третю - 0,50. За четверту - 0,2. За 5 і більше - оренда безкоштовно. Лендлорди як сама багата публіка повинні допомогти країні не словами що всі помремо, а посильними діями.
Надіслано від мого нокія 8800 сидячи в ЗАЗ 969м
Востаннє редагувалось Первый в Чет 22 сер, 2019 09:44, всього редагувалось 1 раз.
Первый написав:Є досвід німеччини над впровадженням якого працюємо - заборона підняття вартості оренди з фіксацією в грн на рівні 2008 року. Пілот буде в чабанах. Мета - полегшення життя орендарів, стимулювання народжуваності. За 2 дитину до ставки орендної плати застосовується коефіцієнт 0,75. За третю - 0,50. За третю - 0,3. За 4 і більше - оренда безкоштовно.Лендлорди як сама багата публіка повинні допомогти країні не словами що всі помремо, а посильними діями.
Я так предполагаю, что Вы сейчас на тёщу перепишете всю свою недвигу, забацаете четверых и поедете жить в бесплатную арендную?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности? https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Natt написав:Звонили из КредиАгриколя (депозит там был когда-то), предлагают открыть депо в валюте на 6 месяцев под 0,01%. Это блин что вообще?
Це супер пропозиція. Укрсиб взагалі не відкриває. Нада брать:-)
Надіслано від мого нокія 8800 сидячи в ЗАЗ 969м
ING в Польше открывает годовые депозиты под 0,75% годовых в долларах. Есть и больше в некоторых других банках. Фонд гарантирования в Польше компенсирует 100.000 евро если что, а не 200.000 гривень, как у нас. Надо ли в Украине "брать"?
Востаннє редагувалось dir в Чет 22 сер, 2019 10:05, всього редагувалось 1 раз.