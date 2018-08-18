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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1535153615371538

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 213
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
64
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
26
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
31
Всього голосів : 213
Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 10:04

[/quote]Є досвід німеччини над впровадженням якого працюємо[/quote]
Хто це "працюємо"?
dir
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 10:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Забавное из жизни новостроев:
Манхеттен -
"..Согласно полученной инф-ии от сотрудников на стройке, во втором доме планируется гостиница на весь 6 этаж. Просьба подтвердить так ли это?
-Шановні учасники форуму, у даному проекті готелю не передбачено.
-На стройке уже поменяли стенд : комплекс « готельного типу» и завершение 4 квартал 2020
- Шановні учасники форуму, проект погоджено згідно чинного законодавства. Нежитлові приміщення у проекті - без визначеного функціонального призначення."
Вот так вот, вуаля! :mrgreen:
vano80
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 10:12

  dir написав: Хто це "працюємо"?

Зображення
:mrgreen:
Vadim V
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 10:23

  vano80 написав:Забавное из жизни новостроев:
Манхеттен -
"..Согласно полученной инф-ии от сотрудников на стройке, во втором доме планируется гостиница на весь 6 этаж. Просьба подтвердить так ли это?
-Шановні учасники форуму, у даному проекті готелю не передбачено.
-На стройке уже поменяли стенд : комплекс « готельного типу» и завершение 4 квартал 2020
- Шановні учасники форуму, проект погоджено згідно чинного законодавства. Нежитлові приміщення у проекті - без визначеного функціонального призначення."
Вот так вот, вуаля! :mrgreen:

Ну - це вже не вперше ... На Жилянській - давненько , в Щасливому - не змогли весь будинок продати-заселити - зробили в частині готель . Правда , не на поверсі - а кілька під"їздів ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 10:26

  trololo написав:Не надо страдать. Незакромкованые срезы промазываем ПВА и все гут

Так на среднем шкафчике во всю стену "лишнее" кромкование сьест дополнительных гривен 500, и смысл в этом страдании с ПВА?
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 10:29

  Первый написав:
Natt написав:Звонили из КредиАгриколя (депозит там был когда-то), предлагают открыть депо в валюте на 6 месяцев под 0,01%. Это блин что вообще?
Це супер пропозиція.
Укрсиб взагалі не відкриває. Нада брать:-)


Надіслано від мого нокія 8800 сидячи в ЗАЗ 969м

Так в Укргазе, там 7 дневки есть, и 2,75%. ;)
Зачем тот колхозный Кредиагриколь банк?
_Mykola_
 
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