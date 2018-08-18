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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 22 сер, 2019 10:08
Забавное из жизни новостроев:
Манхеттен -
"..Согласно полученной инф-ии от сотрудников на стройке, во втором доме планируется гостиница на весь 6 этаж. Просьба подтвердить так ли это?
-Шановні учасники форуму, у даному проекті готелю не передбачено.
-На стройке уже поменяли стенд : комплекс « готельного типу» и завершение 4 квартал 2020
- Шановні учасники форуму, проект погоджено згідно чинного законодавства. Нежитлові приміщення у проекті - без визначеного функціонального призначення."
Вот так вот, вуаля!
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vano80
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Додано: Чет 22 сер, 2019 10:12
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Додано: Чет 22 сер, 2019 10:23
vano80 написав:
Забавное из жизни новостроев:
Манхеттен -
"..Согласно полученной инф-ии от сотрудников на стройке, во втором доме планируется гостиница на весь 6 этаж. Просьба подтвердить так ли это?
-Шановні учасники форуму, у даному проекті готелю не передбачено.
-На стройке уже поменяли стенд : комплекс « готельного типу» и завершение 4 квартал 2020
- Шановні учасники форуму, проект погоджено згідно чинного законодавства. Нежитлові приміщення у проекті - без визначеного функціонального призначення."
Вот так вот, вуаля!
Ну - це вже не вперше ... На Жилянській - давненько , в Щасливому - не змогли весь будинок продати-заселити - зробили в частині готель . Правда , не на поверсі - а кілька під"їздів ...
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Puente
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Додано: Чет 22 сер, 2019 10:26
trololo написав:
Не надо страдать. Незакромкованые срезы промазываем ПВА и все гут
Так на среднем шкафчике во всю стену "лишнее" кромкование сьест дополнительных гривен 500, и смысл в этом страдании с ПВА?
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_Mykola_
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Додано: Чет 22 сер, 2019 10:29
Первый написав:
Natt написав:Звонили из КредиАгриколя (депозит там был когда-то), предлагают открыть депо в валюте на 6 месяцев под 0,01%. Это блин что вообще?
Це супер пропозиція.
Укрсиб взагалі не відкриває. Нада брать:-)
Надіслано від мого нокія 8800 сидячи в ЗАЗ 969м
Так в Укргазе, там 7 дневки есть, и 2,75%.
Зачем тот колхозный Кредиагриколь банк?
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Додано: Чет 22 сер, 2019 10:54
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Чет 22 сер, 2019 11:34
zzzzzz
Я так понимаю, что Бродский последние 25 лет в Киеве не жил? Хотя...проверил по инету, жил
Значит Украину в Борисполь не ездил, а аєропорт. Ни разу??? Только из аєропорта Киев летал или на Гиперлупе покидал страну?
Дружба Бродского и Вавриша здесь не при чём. Как говорится "Дружба-дружбой, а денежки-врозь"
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Serg-ik
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Додано: Чет 22 сер, 2019 11:36
_Mykola_ написав:
Так в Укргазе, там 7 дневки есть, и 2,75%
повстречались как то раз
Приватбанк и Укргаз
И сказал Приватбанк Укргазу
я доляр по десять (%) брал
стал банкротом, но отдал
и о том не жалею ни разу
и спустя несколько минут подумал
А ведь давал приват накануне смены власти дичайшие 10% по депозитам в долларе? И что с того вышло? Приват сменил собственника, депозиты выплачены за счёт бюджета.
Теперь вот 17% по ОВГЗ в гривне дают и тоже при смене власти...Какой исход будет в этот раз?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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plugatyrev
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