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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 22 сер, 2019 12:23
Serg-ik написав:plugatyrev
Airmax 78. Мы все это помним.
Но у ребят, я так предполагаю, есть туз в рукаве. ТЭЦ -2 снесут, а на её месте поставят солнечные панели и они обогреют.
Погуглил-ТЭЦ 2 давно не работает. Верняк, что Миша Б. давно не в Киеве живёт
они их в 12 этажей поставят что-ли?
"туз" по ходу кривоватый...
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Додано: Чет 22 сер, 2019 12:26
Прохожий написав:
Появились новые рендеры Генезиса.
ИМХО гарно как для такого ценника и локации
Еще один загоняла
Государственное бюро расследований открыло уголовное производство в отношении ректора Национального технического университета "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" Михаила Згуровского в связи со строительством жилого комплекса "Генезис" на землях, принадлежащих вузу. Об этом сообщают "Украинские Новости".
Дело против ректора было заведено еще 7 июня по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением).
Еще одна проблемка у Укрбуда.
Аркада
Укрбуд.
Чем порадует КГС?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Додано: Чет 22 сер, 2019 13:10
На межбанке гривна укрепилась до 24,99
думаю даже если курс опустится до 20 грн/доллара, застройщики в гривнах все равно будет повышать цены
Живите своим умом!
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