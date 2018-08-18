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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1536153715381539

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 213
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
64
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
26
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
31
Всього голосів : 213
Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 12:23

  Serg-ik написав:plugatyrev
Airmax 78. Мы все это помним.
Но у ребят, я так предполагаю, есть туз в рукаве. ТЭЦ -2 снесут, а на её месте поставят солнечные панели и они обогреют.
Погуглил-ТЭЦ 2 давно не работает. Верняк, что Миша Б. давно не в Киеве живёт

они их в 12 этажей поставят что-ли? :mrgreen: "туз" по ходу кривоватый...
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 12:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Прохожий написав:Появились новые рендеры Генезиса.
ИМХО гарно как для такого ценника и локации


Еще один загоняла

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство в отношении ректора Национального технического университета "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" Михаила Згуровского в связи со строительством жилого комплекса "Генезис" на землях, принадлежащих вузу. Об этом сообщают "Украинские Новости".

Дело против ректора было заведено еще 7 июня по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением).

Еще одна проблемка у Укрбуда.
Аркада
Укрбуд.
Чем порадует КГС?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 13:10

На межбанке гривна укрепилась до 24,99
думаю даже если курс опустится до 20 грн/доллара, застройщики в гривнах все равно будет повышать цены :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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