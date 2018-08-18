они их в 12 этажей поставят что-ли? "туз" по ходу кривоватый...
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 22 сер, 2019 12:23
они их в 12 этажей поставят что-ли? "туз" по ходу кривоватый...
Додано: Чет 22 сер, 2019 12:26
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Еще один загоняла
Еще одна проблемка у Укрбуда.
Аркада
Укрбуд.
Чем порадует КГС?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Чет 22 сер, 2019 13:10
На межбанке гривна укрепилась до 24,99
думаю даже если курс опустится до 20 грн/доллара, застройщики в гривнах все равно будет повышать цены
Живите своим умом!
Додано: Чет 22 сер, 2019 13:58
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
СМС а Авіатора, Ірпінь:
$7699 за весь офіс
мабуть к дорожаю, надабрать
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Чет 22 сер, 2019 14:01
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Это новая мировая норма, хорошо что не в минус.
Исторический аукцион по размещению немецких бондов закончился провалом.
Додано: Чет 22 сер, 2019 14:01
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Чет 22 сер, 2019 14:36
ЖК "Авиатор": Вы все в пролёте!
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Чет 22 сер, 2019 15:19
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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