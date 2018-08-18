Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Serg-ik написав:plugatyrev Airmax 78. Мы все это помним. Но у ребят, я так предполагаю, есть туз в рукаве. ТЭЦ -2 снесут, а на её месте поставят солнечные панели и они обогреют. Погуглил-ТЭЦ 2 давно не работает. Верняк, что Миша Б. давно не в Киеве живёт
они их в 12 этажей поставят что-ли? "туз" по ходу кривоватый...
Прохожий написав:Появились новые рендеры Генезиса. ИМХО гарно как для такого ценника и локации
Еще один загоняла
Государственное бюро расследований открыло уголовное производство в отношении ректора Национального технического университета "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" Михаила Згуровского в связи со строительством жилого комплекса "Генезис" на землях, принадлежащих вузу. Об этом сообщают "Украинские Новости".
Дело против ректора было заведено еще 7 июня по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением).
Еще одна проблемка у Укрбуда. Аркада Укрбуд. Чем порадует КГС?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности? https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Прохожий написав:Появились новые рендеры Генезиса. ИМХО гарно как для такого ценника и локации
Еще один загоняла
Государственное бюро расследований открыло уголовное производство в отношении ректора Национального технического университета "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" Михаила Згуровского в связи со строительством жилого комплекса "Генезис" на землях, принадлежащих вузу. Об этом сообщают "Украинские Новости".
Дело против ректора было заведено еще 7 июня по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением).
Еще одна проблемка у Укрбуда. Аркада Укрбуд. Чем порадует КГС?